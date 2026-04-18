Okkalı bir ceza yiyen Burak Yılmaz'dan flaş karar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okkalı bir ceza yiyen Burak Yılmaz'dan flaş karar

Haberin Videosunu İzleyin
18.04.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç men ve 160 bin TL para, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları ve kişilik haklarına saldırısı nedeniyle ise 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezası alan Burak Yılmaz, gelecek kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakasının ardından istifa ederek söylemleriyle TFF ve MHK'ya savaş açan Burak Yılmaz, PFDK'ye sevk edilmişti. 

Müsabaka görevlilerine yönelik sergilediği tutum ve maç sonu açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen Burak Yılmaz'a, sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç men ve 160 bin TL para cezası, futbolun itibarını zedelemeye yönelik beyanatları ve kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezası verildi. 

TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ağır bir ceza alan genç teknik adam, radikal bir karar aldı. 40 yaşındaki Burak Yılmaz, yakın çevresiyle paylaştığı karara göre, Türkiye’deki teknik direktörlük kariyerine ara verecek. Genç teknik adamın, futbolculuk döneminde Lille formasıyla bıraktığı derin izleri referans alarak, kariyer gelişimini Avrupa’nın önde gelen liglerinde sürdürmeyi hedeflediği öğrenildi.

Gaziantep FK, Burak Yılmaz, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 15:37:15. #7.12#
SON DAKİKA: Okkalı bir ceza yiyen Burak Yılmaz'dan flaş karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.