Okkalı bir ceza yiyen Burak Yılmaz\'dan flaş karar

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakasının ardından istifa ederek söylemleriyle TFF ve MHK'ya savaş açan Burak Yılmaz, PFDK'ye sevk edilmişti.

BURAK YILMAZ'A OKKALI CEZA

Müsabaka görevlilerine yönelik sergilediği tutum ve maç sonu açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen Burak Yılmaz'a, sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç men ve 160 bin TL para cezası, futbolun itibarını zedelemeye yönelik beyanatları ve kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezası verildi.

TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ağır bir ceza alan genç teknik adam, radikal bir karar aldı. 40 yaşındaki Burak Yılmaz, yakın çevresiyle paylaştığı karara göre, Türkiye’deki teknik direktörlük kariyerine ara verecek. Genç teknik adamın, futbolculuk döneminde Lille formasıyla bıraktığı derin izleri referans alarak, kariyer gelişimini Avrupa’nın önde gelen liglerinde sürdürmeyi hedeflediği öğrenildi.