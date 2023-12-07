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Oktay Derelioğlu'na saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Oktay Derelioğlu'na saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıran şüphelilerin ifadeleri açıklandı. Şüpheliler, tartışmanın aracın önüne kırılmasıyla başladığını ve herhangi bir şekilde darbetmediklerini iddia etti.

07.12.2023 - 12:02,  Güncelleme: 12:40
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Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Zekai Karaçoban ifadesinde, "Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. İlk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma yok kameralarda da mevcuttur sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darbetmedik" dedi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırmışlardı! Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

OKTAY DERELİOĞLU VE EŞİNİN ARACININ ÖNÜNÜ KESTİLER

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, 5 Aralık Salı günü Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı. Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı. Daha sonra Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti. Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırmışlardı! Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

İKİ SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırmışlardı! Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

"VURMA KESİNLİKLE YOK, İTİŞME SIRASINDA YERE DÜŞTÜ"

Şüpheli Zekai Karaçoban ifadesinde, "Karşı tarafı tanımıyorum. Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. İlk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma yok kameralarda mevcuttur, sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darbetmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu. Sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırmışlardı! Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

"HAYATIMDA KARAKOLA GİTMİŞLİĞİM YOKTUR"

Şüpheli Nurettin Karaçoban ise hakimlikteki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı tarafı darbetmedik. Arbede olunca hepimiz düştük. Karşı tarafta düştü. Kasti hiçbir şey yoktur. Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu bizde bilmiyoruz. Hayatımda karakola gitmişliğim yoktur. Bakmakla yükümlü olduğum iki aile vardır. Şu an mağdur durumdayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Oktay Derelioğlu'na saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oktay Derelioğlu'na saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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