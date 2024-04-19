Okul Sporları Yarışmalarında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Başlıyor - Son Dakika
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Okul Sporları Yarışmalarında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Başlıyor

Okul Sporları Yarışmalarında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Başlıyor

Okul Sporları Yarışmaları kapsamında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Denizli'de yapılacak. 16 erkek takımı ve 15 kız takımı yarı final bileti için mücadele edecek. Yarışmaların açılış seremonisi 22 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.

19.04.2024 10:44
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Okul Sporları Yarışmaları kapsamında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakalarında 16 erkek takımı ve 15 kız takımı yarı final bileti almak için mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında, 22-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak ve Denizli'den 16 erkek takımı ve 15 kız takımı yarı final bileti için Denizli'de sahne alacak. Kızlar ve Erkekler kategorisi müsabakalarının Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanacağı yarışmaların açılış seremonisi 22 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Yarı Final Şampiyonasında illerini temsil etme hakkı kazanacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürerken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Okul Sporları 3x3 Basketbol Grup Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, şampiyonada mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Okul Sporları Yarışmalarında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Başlıyor - Son Dakika
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