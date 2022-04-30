Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı

30.04.2022 21:42
Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 20-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak şampiyon olan Satranç Milli Takımı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çiçeklerle karşılandı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 20-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak şampiyon olan Satranç Milli Takımı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çiçeklerle karşılandı.

Feribotla Fethiye Limanı'na gelen takımı, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ile bir grup öğrenci karşıladı. Sporculara çiçek veren grup, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Balcı, ülke olarak satranç takımının başarısından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Balcı, Türk gücü ve zekasının satranç milli takımı vasıtasıyla gösterildiğini vurguladı.

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Ömer Asım Ötegen ise 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalyayla en başarılı federasyon ödülünü de kazandıklarını söyledi.

Başarılı bir sonuçla ülkeye dönmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ötegen, "Bu başarı hepimizin. Bize bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tulay'a çok teşekkür ediyoruz. Çok gayretli bir çalışma yaptık. 10 gün gece gündüz yüksek bir tempoda çalıştık ve bu başarılı neticeye ulaştık." dedi.

Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı
Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı
Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı
Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı
Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı

YORUMLAR
500
Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar Savaş nedeniyle İnegöl'de ağırlanan Ukraynalı sporcular, ilçeden ayrıldı Savaş nedeniyle İnegöl'de ağırlanan Ukraynalı sporcular, ilçeden ayrıldı

Rodos Adası, Fethiye, okullar, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
21:41 Yarın İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
21:08 EGM, e-Devlet'in hacklendiği iddialarını yalanladı
20:58 Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı
20:57 Trabzon'da tüm uyarılara rağmen silah sesleri yükseliyor
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirdi: Faşist yüzünü ortaya koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 22:28:38. #1.11#
SON DAKİKA: Okullar Avrupa Şampiyonu Satranç Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement