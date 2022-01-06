Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasındaki maçların hakemleri açıklanırken; Galatasaray'ın, Başakşehir maçına damga vuran Zorbay Küçük de Gaziantep FK-Karagümrük maçına atandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem'e "Lan" dediği ileri sürülen hakemin ikinci yarının ilk haftasında maç almasına ateş püskürdü.
Taraftarlar, "Hakem resmen ödüllendirilmiş", "Bu yönetim ne yapıyor", "Yaptırım için girişim olacak mı?" gibi yorumlar yaptı. Burak Elmas'a tepki gösterdiler.
Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük, futbolcular ve teknik ekiple tartışma yaşamıştı. Kerem Aktürkoğlu'na "Lan" dediği iddia edilmişti.
Daha sonra Fatih Terim de Küçük'ü hedef alarak, "Bak Zorbay kardeş, yaşın genç. Sen değil Arda Turan'a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın" demişti.
Zorbay Küçük'e geçtiğimiz günlerde FIFA kokartı takıldı. Taraftarlar Nihat Özdemir'in bu hareketi sonrası yine eleştiriler yapmıştı.
Bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Zorbay Küçük, Galatasaray-Başakşehir arasında 1-1 sona eren maçtaki tavırlarıyla tepki çekmişti.
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