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Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! - Son Dakika

Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!

06.01.2022 13:15
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray'ın, futbolculara "Lan" dediği için ateş püskürdüğü Zorbay Küçük de maç aldı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasındaki maçların hakemleri açıklanırken; Galatasaray'ın, Başakşehir maçına damga vuran Zorbay Küçük de Gaziantep FK-Karagümrük maçına atandı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem'e "Lan" dediği ileri sürülen hakemin ikinci yarının ilk haftasında maç almasına ateş püskürdü.

"BU YÖNETİM NE YAPIYOR?"

Taraftarlar, "Hakem resmen ödüllendirilmiş", "Bu yönetim ne yapıyor", "Yaptırım için girişim olacak mı?" gibi yorumlar yaptı. Burak Elmas'a tepki gösterdiler.

Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Galatasaray taraftarları çılgına döndü
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Galatasaray taraftarları çılgına döndü

KEREM'E "LAN" DEMİŞTİ

Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük, futbolcular ve teknik ekiple tartışma yaşamıştı. Kerem Aktürkoğlu'na "Lan" dediği iddia edilmişti.

Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Galatasaray taraftarları çılgına döndü

"BAK ZORBAY KARDEŞ"

Daha sonra Fatih Terim de Küçük'ü hedef alarak, "Bak Zorbay kardeş, yaşın genç. Sen değil Arda Turan'a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın" demişti.

FIFA KOKARTI TAKTI

Zorbay Küçük'e geçtiğimiz günlerde FIFA kokartı takıldı. Taraftarlar Nihat Özdemir'in bu hareketi sonrası yine eleştiriler yapmıştı.

Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Galatasaray taraftarları çılgına döndü

8 MAÇTA GÖREV YAPTI

Bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Zorbay Küçük, Galatasaray-Başakşehir arasında 1-1 sona eren maçtaki tavırlarıyla tepki çekmişti.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! - Son Dakika Spor


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