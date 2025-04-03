18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildi. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulunarak burnunu sıkması gündeme oturmuş, sarı-lacivertli camia sessizliğe bürünmüştü. Olay sonrasında Fenerbahçe ilk aksiyon geldi.

18 SAAT BOYUNCA SESSİZ KALDILAR

Galatasaray maçının ardından sadece maç sonucunu paylaşan sarı lacivertliler, Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarla ilgili 18 saat boyunca ne demeç verdi, ne de başka bir paylaşım paylaşım yapmadı.

İLK PAYLAŞIM ANTRENMAN OLDU

Fenerbahçe, olaylı derbinin ardından, 6 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Söz konusu antrenmana ilişkin paylaşım yapan sarı lacivertliler, Galatasaray maçından 18 saat sonra yaptığı ilk paylaşım bu oldu.

İşte o paylaşım;