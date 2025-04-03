18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu - Son Dakika
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18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu

18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasından sonra sessizliğe bürünmüştü. Sarı-lacivertliler, olaydan 18 saat sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

03.04.2025 20:47
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildi. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulunarak burnunu sıkması gündeme oturmuş, sarı-lacivertli camia sessizliğe bürünmüştü. Olay sonrasında Fenerbahçe ilk aksiyon geldi.

18 SAAT BOYUNCA SESSİZ KALDILAR

Galatasaray maçının ardından sadece maç sonucunu paylaşan sarı lacivertliler, Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlarla ilgili 18 saat boyunca ne demeç verdi, ne de başka bir paylaşım paylaşım yapmadı.

İLK PAYLAŞIM ANTRENMAN OLDU

Fenerbahçe, olaylı derbinin ardından, 6 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Söz konusu antrenmana ilişkin paylaşım yapan sarı lacivertliler, Galatasaray maçından 18 saat sonra yaptığı ilk paylaşım bu oldu.

İşte o paylaşım;

Olaydan 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, sessizliğini bozdu

NE OLMUŞTU?

Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıktı ve Buruk yere düştü. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlendi ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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Son Dakika Spor 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hasan 78:
    Adamlar bizi susturdu kısa ve net...Alkışlıyoruz ???? 19 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    rezil 9 3 Yanıtla
  • 78908900:
    Maç hakkında konuşan demeç veren var mı ? Şampiyonlar liğinde yoksun ,uefa da yoksun, kupa da yoksun bir süper liğ kaldı bu oyun ile çok zor... Acunnnn yapı nerede yapııı kendi saha seyircin önünde iki maçda yendiler . Yapı var oyle mi Rezilllerrrrr..... 2 0 Yanıtla
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