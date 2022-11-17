"Güvende değilim, Türkiye'de kalamam" diyen Josef'ten olay karar! Taraftar sinirden deliye döndü - Son Dakika
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"Güvende değilim, Türkiye'de kalamam" diyen Josef'ten olay karar! Taraftar sinirden deliye döndü

17.11.2022 17:28

Olaylı Ankaragücü maçının ardından gözyaşlarıyla yaptığı basın toplantısında, "Güvende değilim, Türkiye'de" kalamam diyen Josef de Souza çabuk çark etti. Josef de Souza, kulüple yeni anlaşma yapmak için görüşmelere başlıyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Josef'in takımda kalmaması için yönetime seslendi.

Sezon başındaki olaylı Ankaragücü maçından sonra ayrılık açıklaması yapan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'nın yeni sözleşme için görüşme yaptığı haberleri taraftarı çıldırdı. NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza, kulüple bir yıllık yeni anlaşma imzalamaya hazır.

"TÜRKİYE'DE KALAMAM"

Josef de Souza, Ankaragücü maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde durmak istemiyorum. Önümüzdeki sezon burada kalmayacağım" açıklamasını yapmıştı.

'Güvende değilim, Türkiye'de kalamam' diyen Josef'ten olay karar! Taraftar küplere bindi

TARAFTAR KÜPLERE BİNDİ

Siyah-Beyazlı taraftarlar sert açıklamalar yapan Josef'in çark etmesiyle küplere bindi. Sosyal medyadan yönetime sözleşme imzalanmaması için çağrı yapıldı.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler:

'Güvende değilim, Türkiye'de kalamam' diyen Josef'ten olay karar! Taraftar küplere bindi
'Güvende değilim, Türkiye'de kalamam' diyen Josef'ten olay karar! Taraftar küplere bindi
'Güvende değilim, Türkiye'de kalamam' diyen Josef'ten olay karar! Taraftar küplere bindi
'Güvende değilim, Türkiye'de kalamam' diyen Josef'ten olay karar! Taraftar küplere bindi
'Güvende değilim, Türkiye'de kalamam' diyen Josef'ten olay karar! Taraftar küplere bindi
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Son Dakika Spor 'Güvende değilim, Türkiye'de kalamam' diyen Josef'ten olay karar! Taraftar sinirden deliye döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Güvende değilim, Türkiye'de kalamam" diyen Josef'ten olay karar! Taraftar sinirden deliye döndü - Son Dakika
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