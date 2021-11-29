Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, Avrupa'da yayılımına devam ediyor. Son olarak Benfica karşısına koronavirüs vakaları nedeniyle 9 kişi çıkan Belenenses'te futbolcuların Omicron varyantına yakalandığı belirtildi.

"GENÇ TAKIM HARİÇ HEPİMİZ İZOLASYONDAYIZ"

Ekibin Omicron varyantını, kısa süre önce Güney Afrika'ya seyahat eden ve dönüşte Kovid pozitif çıkan savunma oyuncusu Cafu Phete'den kaptığı düşünülüyor. Kulüp sözcüsü de açıklamasında, "Genç takım hariç hepimiz izolasyondayız. 44 kişi evinde izolasyonda. İki-üç oyuncu ile iki-üç takım çalışanında semptomlar var ama ciddi bir şey yok. Geri kalanlar asemptomatik. Herkes, sağlık yetkililerinden onay gelir gelmez testlerin tekrarlanmasını bekliyor" dedi.

ÜLKEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü (INSA) Direktörü Ricardo Jorge ise Belenenses takımında yapılan analizler sonrasında 13 futbolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk olduğunu bildirdi.