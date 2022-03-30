Olaylı voleybol maçının son seti büyük heyecana sahne oldu - Son Dakika
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Olaylı voleybol maçının son seti büyük heyecana sahne oldu

30.03.2022 16:29
Olaylı voleybol maçının son seti büyük heyecana sahne oldu

Voleybolda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi final etabında oynanan Akkuş Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ maçında tribünde olaylar çıkarken, karşılaşmanın galibini belirleyen beşinci set büyük heyecana sahne oldu.

Voleybolda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi final etabında oynanan Akkuş Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ maçında tribünde olaylar çıkarken, karşılaşmanın galibini belirleyen beşinci set büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Akkuş Belediyespor setlerde 2-1 üstünken taraftarlar arasında çıkan sözlü tartışma giderek büyüdü.

Taraftarların koltukları sökerek birbirlerine atmaları üzerine dördüncü sette skor 14-14 eşitken karşılaşmanın hakemi maçı durdurarak oyuncuları soyunma odalarına gönderdi.

Olay çıkaran taraftarların salondan uzaklaştırılmalarının ardından voleybolcular sahaya döndü ve maça kaldığı yerden devam edildi.

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, dördüncü seti kazanarak maçı beşinci sete uzattı.

Karşılaşmanın galibini belirleyen beşinci set ise nefes kesti.

Takımların uzun süre birbirine 2 farklı üstünlük kuramaması nedeniyle uzayan tie-break setini Akkuş Belediyespor, 42-40 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olaylı voleybol maçının son seti büyük heyecana sahne oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olaylı voleybol maçının son seti büyük heyecana sahne oldu - Son Dakika
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