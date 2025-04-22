Olimpiyat Hayali Süren İki Milli Tekvandocu - Son Dakika
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Spor

Olimpiyat Hayali Süren İki Milli Tekvandocu

İrem Örül ve Buğlem Doğan, olimpiyat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor, uluslararası başarılar elde ediyor.

22.04.2025 11:17
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Tekvandoda Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli sporcular İrem Örül ve Buğlem Doğan, olimpiyat oyunlarına katılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün 2018 yılında Sportif Yetenek Taraması programında antrenör Ahmet Gün tarafından 7 yaşındayken keşfedilen İrem ve Buğlem, tekvandoda 7 yılda önemli başarılara imza attı.

Yerköy Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri İrem ve Buğlem, okul dışındaki zamanlarını antrenörleri Ahmet Gün gözetiminde şampiyonalara hazırlanarak geçiriyor.

Antrenörlerinin desteğiyle kariyerlerini emin adımlarla sürdüren milli tekvandocular, olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Niğde'de geçen ay düzenlenen Gençler Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan İrem Örül, AA muhabirine, 2023'te Türkiye Okul Sporları Şampiyonası'nda ikinci, 2024'te Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ile Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ettiğini söyledi.

Antrenör Ahmet Gün ile çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan İrem, birlikte antrenman yaptığı arkadaşı Buğlem ile güzel dereceler elde ettiklerini belirtti.

Tekvandoyu severek yaptığını vurgulayan İrem Örül, "Hiçbir sporu tekvandoya değişmem. Hocam bizim buralara geleceğimizi biliyordu, başarabileceğimizi söyledi. Hepsi onun sayesinde oldu. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılıp, derece elde edip bayrağımızı göndere çıkarmak ve ailemi ve hocamı gururlandırmaktır." dedi.

"Hedefim ailemi, ülkemi gururlandırmak"

Romanya'da 28-29 Kasım 2024'te düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda ikincilik elden eden Buğlem Doğan da 2024'te Ankara'da düzenlenen Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda ikinci, Antalya Turkish Open'da ise şampiyon olduğunu söyledi.

İlk madalyasını minik yıldızlarda Türkiye ikinciliğiyle aldığını anlatan Buğlem, "Son olarak Niğde'de yapılan Gençler Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldum. Hedefim milli takım adına dünya şampiyonalarına ve olimpiyatlara katılmak, ailemi, ülkemi gururlandırmak." diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni Ahmet Gün ise Yerköy'de 10 yıldır antrenörlük yaptığını belirtti.

Yetiştirdiği öğrencilerin Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında dereceler elde ettiğine değinen Gün, bugüne kadar milli takıma 4 sporcu kazandırdığını dile getirdi.

Hedefinin dünya şampiyonaları ve olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi en iyi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunun altını çizen Gün, Buğlem Doğan ve İrem Örül'ün ileride büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Olimpiyat Hayali Süren İki Milli Tekvandocu - Son Dakika

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