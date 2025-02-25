Ömer Erdoğan: Lige Odaklandık

Spor

- Ömer Erdoğan: "Biz lige odaklandık"

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan:

"Bodrum FK'yı tebrik ediyorum"

" Başakşehir'den iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"

SİVAS - Bodrum FK maçından 1-0 yenilgiyle ayrılan ve Türkiye Kupası'na veda eden Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından konuştu. Erdoğan, "Bizim bundan sonraki odağımız ligde oynayacağımız Başakşehir maçı olacak. Hemen hazırlıklara başlayacağız. Oradan iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun son hafta maçında Bodrum FK'yı konuk eden ve sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Maçtan önce bizim matematiksel olarak biz iddiamız kalmamıştı kupada. Bugün ligde az süre verdiğimiz oyuncuları oynattık. Mağlup olduk ve Bodrum FK'yı tebrik ediyorum. Bizim bundan sonraki odağımız ligde oynayacağımız Başakşehir maçı olacak. Hemen hazırlıklara başlayacağız. Oradan iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.