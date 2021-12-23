Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti

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İstanbul'da bir gol daha! Yıldız futbolcudan müthiş bitiricilik

Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk etti. Sergen Yalçın sonrası takımı devralan Önder Karaveli yönetiminde 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, İzmir ekibini de devirerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan Alex Teixeira ve Gökhan Töre de maç kadrosuna alınmayan isimler. Ayrıca Larin ve Ghezzal sarı kart sınırında bulunuyor. Göztepe'de cezalı Lourency, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayi

Göztepe: İrfan Can; Dino, Atınç, Atakan; Berkan, Kerim, Nwobodo, Soner; Halil, Tijanic, Ndiaye

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 59: Batshuayi'nin ceza sahası yayının sağında topla buluşan Ghezzal topu soluna çekip sağ köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-1.

Dakika 50: Larin'in pasıyla sağ kanatta topla bulıuşan Rosier'in yerden ceza sahasına çevirdiği topa Batshuayi gelişine sert vurdu. Top savunmadan döndü.

İLK YARI

Dakika 30: Rıdvan kendi yarı sahasından taşıdığı topu sağ kanatta hareketlenen Josef'e aktardı. Josef'in ceza sahası yayına çıkarttığı topu Oğuzhan şık bir dokunuşla sol çaprazdaki Larin'e aktardı. Ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Larin, sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 19: Pjanic'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez yerden sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

Dakika 2: Ön alanda yapılan baskı sonrasında kazanılan topu Soner, Ndiaye'ye aktardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Ersin'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.