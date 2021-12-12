Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti!

Sosyal medyada binlerce paylaşım yapan Beşiktaş taraftarı, Önder Karaveli'nin haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımın başında olması gerektiğini savundu. "Önder Hoca'yla devam etmeliyiz" diyen taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla yönetime çağrıda bulundu.

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