Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Haftalar sonra galibiyete uzanan siyah-beyazlılarda takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Beşiktaşlı taraftarların gönlünü fethetti.
Sosyal medyada binlerce paylaşım yapan Beşiktaş taraftarı, Önder Karaveli'nin haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımın başında olması gerektiğini savundu. "Önder Hoca'yla devam etmeliyiz" diyen taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla yönetime çağrıda bulundu.
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