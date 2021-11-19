Önemli derbiye yapılan hakem ataması Rıdvan Dilmen'i delirtti: Günah, başka hakem mi yoktu

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Zirvenin oldukça uzağında kalan iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele öncesinde ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasına tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen'in sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şöyle:

"DINAMO KIEV-BAYERN MUNİH MAÇINI YÖNETECEK"

"Halil Umut Meler, 21 Kasım Pazar saat 19.00'da NEF Galatasaray Stadı'nda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek. 23 Kasım Salı saat 20.45'te Kiev'de Dinamo Kiev-Bayern Münih maçını yönetecek. Günah değil mi bu hakeme? Hatta Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerimizin bu büyük maçını yönetecek başka hakem mi yoktu!"

"GALATASARAY'IN EN SON 9 AY ÖNCE MAÇINI YÖNETTİ"

Halil Umut Meler'i neden teri soğumadan mental ve fiziksel olarak yorgun gönderiyoruz Şampiyonlar Ligi maçına? Galatasaray'ın en son 9 ay önce maçını yönetti. (Ankaragücü-Galatasaray. Çok konuşulan Mohamed kırmızı kartı. Galatasaray mağlup olmuştu). Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında VAR hakemiydi. 10. haftada da Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 kaybettiği maçın hakemiydi.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE ALLAH KOLAYLIK VERSİN"

Bana en tuhaf gelen de bu; salı günü Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek hakemi MEDYAMIZ HABER YAPMADI!!! Muhtemelen pazartesi günü Meler, Kiev yolundayken duyurulur. Allah; Halil Umut Meler'e, kim olacaksa VAR hakemine ve tarihi kulüplerimiz GS ile FB'ye kolaylıklar versin.