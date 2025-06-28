Onuachu, Trabzonspor'un Gol Kralı Oldu - Son Dakika
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Onuachu, Trabzonspor'un Gol Kralı Oldu

28.06.2025 11:12
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Trabzonspor'da Nijeryalı santrfor Onuachu, 2023-2024 sezonunda 17 gol atarak dikkat çekti.

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar bordo-mavili renklerle buluştu.

Southampton'dan 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 2023-2024'te takımına önemli katkıda bulunarak taraftarın büyük beğenisini kazanmıştı.

Onuachu, ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlamıştı.

Maç başı gol ortalamasında Sörloth'u geçti

Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasında bordo-mavili takımda gol kralı olan Alexander Sörloth'u küçük bir farkla da olsa geride bıraktı.

Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 golle gol kralı olurken, maç başına 0,70, Onuachu ise 21 karşılaşmada 15 golle 0,71 ortalama elde etti. Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle daha az sayıda forma giyen Nijeryalı oyuncu, maç başına ortalamada Sörloth'u geçti.

Nijeryalı santrfor, geçen sezon kiralık olarak Braga'dan transfer edilen Simon Banza'dan da gol ortalaması olarak daha iyi bir performans gösterdi. Banza, 31 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken 0,61 gol ortalamasında kaldı.

Son yılların golcüleri

Onuachu, son 6 sezon içindeki golcülere bakıldığında 21 maçta 15 golle Andreas Cornelius'u yakalarken, 2019-2020 sezonunda gol kralı (24) olan Sörloth ve geçen sezon 19 gol atan Banza'dan sonra bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu konumunda bulunuyor.

Bordo-mavili takımda 2020-2021 sezonunda Caleb Ekuban 10 golle öne çıkarken, şampiyonluğun yaşandığı 2021-2022 sezonunda ise Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny ise 10 gol atmıştı. 2022-2023 sezonunda da 11 golle Trezeguet en skorer oyuncu olmuştu.

28 puanlık katkı yapmıştı

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 28 puan elde etmişti.

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Reeder Samsunspor'u 2-1, Fenerbahçe'yi 3-2, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen), Gaziantep FK'yi (3 gol) 4-2, İstanbulspor'u (2 gol) 3-0, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerken, Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı Net Global Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.

Onuachu, Zirat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen final maçı ile Fatih Karagümrük ile oynanan 4-0'lık yarı final rövanş mücadelesinde 1'er gol atmıştı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onuachu, Trabzonspor'un Gol Kralı Oldu - Son Dakika

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