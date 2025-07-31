Onur Bulut: Her Maçı Kazanmalıyız - Son Dakika
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Onur Bulut: Her Maçı Kazanmalıyız

31.07.2025 23:54
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Başakşehir'in futbolcusu Onur Bulut, Cherno More galibiyetini değerlendirerek güçlü bir mesaj verdi.

Başakşehirli futbolcu Onur Bulut, Cherno More karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Turdan tura daha da zorlaşacak ama gruplara kalmak istiyorsak önümüze kim çıkarsa yenmemiz gerekiyor" dedi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir evinde karşılaştığı Bulgaristan ekibi Cherno More takımını 4-0'lık skorla mağlup etti ve tur atladı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertli futbolcu Onur Bulut, "İlk yarıda çalıştığımız her şey oldu. Kombinasyonlar, oyunu öne taşıma, geriden oyun kurma, her şey tam istediğimiz gibi oldu. Devre arasına 3-0 galip girdik. İkinci yarı biraz tempoyu düşürdük, olmaması gerekiyordu. Güzel bir sonuç aldık. Güzel bir galibiyet aldık. Turdan tura daha da zorlaşacak ama gruplara kalmak istiyorsak önümüze kim çıkarsa yenmemiz gerekiyor. Avrupa'da son 16, son 8'i zorlamak istiyoruz. Ligde de haftadan haftaya bakmamız gerekecek" diye konuştu.

Transfer olduktan sonra takımda iyi karşılandığını söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Hiç yabancılık çekmedim. İlk günden beri hep burada olmuşum gibi hissettim. Bu da zaten sahaya yansıyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gayet iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.

" Beşiktaş'a kırgınlığım yok"

Beşiktaş'a kırgınlığının olmadığını ifade eden Onur Bulut, "Neden olsun. Orada 2.5 sene geçirdim. Ne onlar için ne de benim için istediğimiz gibi oldu. O yüzden ayrıldım. Herkes inşallah hayırlısıyla devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, sağ bek oynamasına rağmen maç içinde orta sahaya da geldiğinin hatırlatılması üzerine, " Kayseri'de de Çağdaş hocayla bunu yapıyorduk. Orada da beraber çalışmıştık. Benim için yeni bir şey değil. Kendimi daha iyi hissediyorum. Hem içeriye girebiliyorum hem öne çıkabiliyorum. Maçta hem rakibi şaşırtıp hem de kendimiz daha güzel pozisyonlara girebiliyoruz" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Onur Bulut, Başakşehir, Konferans, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onur Bulut: Her Maçı Kazanmalıyız - Son Dakika

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