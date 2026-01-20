Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor.
Roma ve Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği Jayden Oosterwolde için Ada'dan yeni bir talip daha çıktı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Crystal Palace da 24 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin uzun süredir oyuncuyu takip ettiği belirtildi.
Haberde, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediği, sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jayden Oosterwolde, bu sezon 28 maçta sahaya çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
