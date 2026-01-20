Oosterwolde'nin talipleri artıyor - Son Dakika
Oosterwolde'nin talipleri artıyor

20.01.2026 19:51
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin talipleri artmaya devam ediyor. Roma ve Newcastle United'ın ardından Crystal Palace da yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediği belirtildi.

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor.

PREMİER LİG'DEN BİR TALİBİ DAHA ÇIKTI

Roma ve Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği Jayden Oosterwolde için Ada'dan yeni bir talip daha çıktı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Crystal Palace da 24 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin uzun süredir oyuncuyu takip ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE ŞU ANLIK BIRAKMIYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediği, sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jayden Oosterwolde, bu sezon 28 maçta sahaya çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hakan1122 hakan1122:
    Fenerbahçe farkı burada hemen hemen her futbolcunun bir çok yakından özelikle avrupadan talipleri var yedek futbolculara bile talipler var basında medyada sürekli benzer haberler var burada Fenerbahçenşn farkı ortaya çıkıyor... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Oosterwolde'nin talipleri artıyor
