Optimist Milli Takımı Bodrum'da antrenman yapıyor - Son Dakika
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Optimist Milli Takımı Bodrum'da antrenman yapıyor

29.03.2022 16:01
Optimist Milli Takımı Bodrum'da antrenman yapıyor

Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılacak Optimist Milli Takımı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamp yapıyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılacak Optimist Milli Takımı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamp yapıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları'nın ardından belirlenen 12 kişilik milli takımın kamp programı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Sporcular, Optimist Milli Takım Antrenörleri Alican Selcik ve Gökhan Durkal ile Foça Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Emrah Taşlı eşliğinde İçmeler mevkisinden denize açılarak çalışmalarını sürdürüyor.

Selcik, AA muhabirine, yazın yapılacak dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi.

Kamp programlarının yanı sıra 1-6 Nisan'da Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) ile 29 Mayıs-3 Haziran'daki dünya şampiyonası test yarışlarına katılacaklarını da ifade eden Selcik, "31 Mart'ta sona erecek kamptaki çalışmalarda ilk hedefimiz eksikleri tamamlayıp BIOR'a hazır olarak girebilmek. Kampımız çok güzel geçiyor. Sporcularımız sıkı çalışıyor. Çalışmalarımız start ve taktik ağırlıklı oluyor." diye konuştu.

Optimist Milli Takımı'ndan 5 sporcu dünya şampiyonasında, 7 sporcu da Avrupa şampiyonasında yarışacak.

Optimist Milli Takımı Bodrum'da antrenman yapıyor
Optimist Milli Takımı Bodrum'da antrenman yapıyor
Optimist Milli Takımı Bodrum'da antrenman yapıyor
Optimist Milli Takımı Bodrum'da antrenman yapıyor

YORUMLAR
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Türkiye, Bodrum, Muğla, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Optimist Milli Takımı Bodrum'da antrenman yapıyor - Son Dakika


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