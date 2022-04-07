Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor - Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona ererken, milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün golü Hollanda ekibine yetmedi.

HOLLANDA'DA GOL YAĞMURU

Karşılaşmada Feyenoord'un golleri; 10. dkaikada Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü'den geldi. Slavia Prag'ın gollerini ise; 41. dakikada Peter Olayinka, 67. dakikada Yira Collins Sor ve 90+5. dakikada Ibrahim Traore kaydetti.

Orkun Kökçü'nün golü

RÖVANŞ 14 NİSAN'DA

Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı. Serbest vuruştaİki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Çekya'da oynanacak.