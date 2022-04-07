Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor - Son Dakika
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Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor

07.04.2022 22:34
Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Feyenoord, sahasında Slavia Prag'la 3-3 berabere kaldı. Hollanda ekibinin yıldızı Orkun Kökçü, 86. dakikada serbest vuruştan attığı golle iyi performansını taçlandırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona ererken, milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün golü Hollanda ekibine yetmedi.

Kaleciyi fena avladı! Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor

HOLLANDA'DA GOL YAĞMURU

Karşılaşmada Feyenoord'un golleri; 10. dkaikada Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü'den geldi. Slavia Prag'ın gollerini ise; 41. dakikada Peter Olayinka, 67. dakikada Yira Collins Sor ve 90+5. dakikada Ibrahim Traore kaydetti.

Kaleciyi fena avladı! Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Orkun Kökçü'nün golü
Kaleciyi fena avladı! Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Kaleciyi fena avladı! Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Kaleciyi fena avladı! Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Kaleciyi fena avladı! Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor

RÖVANŞ 14 NİSAN'DA

Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı. Serbest vuruştaİki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Çekya'da oynanacak.

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Slavia Prag, Orkun Kökçü, Feyenoord, Hollanda, Spor, Son Dakika

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