Ortalık fena karıştı! Arda Güler'in babasından Ali Koç'a şok gönderme - Son Dakika
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Ortalık fena karıştı! Arda Güler'in babasından Ali Koç'a şok gönderme

06.07.2023 10:13

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Arda, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü istemiyor" açıklaması sonrası genç yıldıza bazı kesimlerden tepki gelmişti. Koç ise 18 yaşındaki futbolcuyu taraftarın önüne attığı gerekçesiyle eleştirilirken, Arda Güler'in babası Ümit Güler'den sarı-lacivertlilerin başkanına olay bir gönderme geldi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal için düzenlenen basın toplantısında konuşan başkan Ali Koç, Arda Güler'in takımda kalmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Koç'a Arda Güler'in babası Ümit Güler'den sosyal medyada cevap niteliğinde bir hamle geldi. Baba Güler, Arda'nın Real Madrid'e gidişini haklı bulan ve milli futbolcuyu eleştirenlere tepki gösteren bir paylaşımı alıntıladı.

"NE AĞIR BİR SÖZ"

Ümit Güler'in Ali Koç'a gönderme yaptığı düşünülen paylaşımda başka bir kullanıcı tarafından, "Arda Güler.. kaleme döktüm. İçimi döktüm.. Saygılarımla.. İhanet.. ne ağır bir söz.. son yıllarda ağzımızdan düşmeyen kelime. Hele hele Fenerbahçe'de. Yazık... Neyse dönelim Arda'ya. 1500 dakika oynama zorunluluğu olan Arda, 1547 dakika oynayarak sezonu bitirdi. Bir maçı ortalama 95 dakikadan sayarsak 16 maç oynamış Arda. Kendisinden fersah fersah geride olanlar kaç maç oynadı?

"BİR İMZA İLE HAYALLERİNE KAVUŞACAK"

Hepimiz oyun oynarken PSG, Real Madrid, Barcelona, Man City almak isteriz demi? Halı sahada bile oynarken Benzema Oluruz, Ronaldinho oluruz, Messi oluruz, Alex oluruz . Bu çocukta bu hayaller ile büyüdü. Şimdi 1 imza ile hayallerine kavuşacak. O kadar yakın. Arda isteseydi, art niyetli olsaydı. Derdi para olsaydı... 1500 dakikayı doldurmazdı. 5 milyon Euro'ya giderdi. Rossi gibileri oynuyorsa ben yokum diye alınganlık yapardı. 10-15 milyon euroyu cebine atardı. İsteseydi Fenerbahçe'yi masaya bile oturtmazdı. 17.5 yattı mı abi? Sizinle işim kalmadı. Sonraki satış falan geçiniz derdi. Yapmadı hiçbirini..

NURİ ŞAHİN ÖRNEĞİ

Örnek alın.. Nuri Şahin... Dortmund ile var oldu. Dortmund'a aşık bir gurbetçi Türk. Dortmund altyapısında yetişti. Kaptanlığını yaptı. Tam 6 sezon A Takımda oynadı. Ondan önce yıllarca altyapıda oynadı. Sonra bir telefon. Arayan Mourinho, Nuri diyor ki "elim ayağım titredi. Nereye imza atacağım söyleyin dedim" diyor. Ve Real Madrid'e gitti. Koştu hayalinin peşinden. Ne mi oldu? Dortmund taraftarı (Almanlar) ona küfür etmedi. Gurur duydular. Buradayız biz, sen bizim evladımızsın dediler. İcraat? Nuri Şahin sonra geri döndü evine ve 6 sene daha Dortmund'a hizmet etti.

"KORKMA YİĞİDİM"

Yolun bahtın açık olsun. Korkma yiğidim! Biz yanındayız. Canını sıkanın canını yakarız. Madrid, Barcelona sana iyi bakmaz ise senin dağ gibi Kadıköy'ün var! İstediğin zaman geri dön. Burası senin evin. Git hayallerinin peşinden. Eyvallah...

Ortalık fena karıştı! Arda Güler'in babasından Ali Koç'a bomba gönderme
Ortalık fena karıştı! Arda Güler'in babasından Ali Koç'a bomba gönderme
Arda Güler-Ümit Güler
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: 5 sene sonra kendini 3 liğde bulur Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Olay transferde yeni gelişme! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecek Olay transferde yeni gelişme! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecek

Arda Güler, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortalık fena karıştı! Arda Güler'in babasından Ali Koç'a şok gönderme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortalık fena karıştı! Arda Güler'in babasından Ali Koç'a şok gönderme - Son Dakika
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