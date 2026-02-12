Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor – Fenerbahçe derbisine Halil Umut Meler'in atanması büyük tartışma yarattı. Atama kararı sonrası birçok futbolsever tepki gösterdi.

İKİ SEZON ÖNCEKİ OLAYLI MAÇ HATIRLATILDI

Taraftarlar, iki sezon önce büyük saha olaylarıyla gündeme gelen Trabzonspor – Fenerbahçe derbisinde de düdük çalan Halil Umut Meler'in o karşılaşmayı tatil etmemesini hatırlattı. Bu nedenle söz konusu atamanın hatalı olduğu yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

TFF VE MHK'YE ELEŞTİRİ

Atama kararına tepki gösteren futbolseverler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu sert şekilde eleştirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, derbi öncesi bu tercihin tartışma yarattığı vurgulandı.