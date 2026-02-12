Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor – Fenerbahçe derbisine Halil Umut Meler'in atanması büyük tartışma yarattı. Atama kararı sonrası birçok futbolsever tepki gösterdi.
Taraftarlar, iki sezon önce büyük saha olaylarıyla gündeme gelen Trabzonspor – Fenerbahçe derbisinde de düdük çalan Halil Umut Meler'in o karşılaşmayı tatil etmemesini hatırlattı. Bu nedenle söz konusu atamanın hatalı olduğu yönünde çok sayıda yorum yapıldı.
Atama kararına tepki gösteren futbolseverler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu sert şekilde eleştirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, derbi öncesi bu tercihin tartışma yarattığı vurgulandı.
Son Dakika › Spor › Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)