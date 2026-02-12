Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı - Son Dakika
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
12.02.2026 13:36
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Trabzonspor – Fenerbahçe derbisine Halil Umut Meler'in atanması, geçmişteki olaylı maç nedeniyle futbolseverlerin tepkisini çekti; TFF ve MHK eleştirilerin hedefi oldu.

Süper Lig'de oynanacak TrabzonsporFenerbahçe derbisine Halil Umut Meler'in atanması büyük tartışma yarattı. Atama kararı sonrası birçok futbolsever tepki gösterdi.

İKİ SEZON ÖNCEKİ OLAYLI MAÇ HATIRLATILDI

Taraftarlar, iki sezon önce büyük saha olaylarıyla gündeme gelen Trabzonspor – Fenerbahçe derbisinde de düdük çalan Halil Umut Meler'in o karşılaşmayı tatil etmemesini hatırlattı. Bu nedenle söz konusu atamanın hatalı olduğu yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

TFF VE MHK'YE ELEŞTİRİ

Atama kararına tepki gösteren futbolseverler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu sert şekilde eleştirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, derbi öncesi bu tercihin tartışma yarattığı vurgulandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • zafer koc zafer koc:
    Adil maç yönetirse fenerbahçe yenilir. Ama taraflı yönetirse Trabzon yenilir. Bakalım hafta sonu höreceğiz 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    ivan bebekin oğlu Halil Umut meler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
