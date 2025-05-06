Osimhen: 5. Yıldız İçin Her Şeyimi Vereceğim - Son Dakika
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Spor

Osimhen: 5. Yıldız İçin Her Şeyimi Vereceğim

Osimhen: 5. Yıldız İçin Her Şeyimi Vereceğim

Victor Osimhen, Galatasaray'la 5. yıldızı takmayı hedeflediklerini ve başarı için odaklandıklarını söyledi.

06.05.2025 16:00
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GALATASARAY'ın Nijeryalı golcusü Victor Osimhen, "Buradayken 5'inci yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı ve şu anda ona odaklandık. 5 maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı" dedi.

Galatasaray'ın Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, reklam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. Tecrübeli golcü, etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de hem kendisinin, hem de ailesinin çok mutlu olduğunu dile getiren Osimhen, "Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif aldım ve keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar, büyük bir tutkuyla bağlılar. Ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, onları söylüyor. Ayrıca Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan da çok mutluyum" diye konuştu.

'5'İNCİ YILDIZI TAKACAĞIZ, BUNUN İÇİN HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM'

Galatasaray formasıyla 37 maçta 33 gole ulaşan Osimhen, kariyer rekorunu kırmayı başardı. Kariyer rekoru kırdığını ancak önemli olanın Galatasaray'ın başarısı olduğuna dikkat çeken Victor Osimhen, "Buraya gelmeden önce herhangi bir şekilde birinin gol rekorunu kırayım ya da önüne geçeyim gibi bir amacım yoktu. Sadece kaliteyi artırmak için buradayım. Takıma, hocama, başkanıma ve yönetime, buraya gelmem için verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Buradayken 5'inci yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı ve şu anda ona odaklandık. 5 maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Osimhen: 5. Yıldız İçin Her Şeyimi Vereceğim - Son Dakika

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