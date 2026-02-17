Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar - Son Dakika
Spor

Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

17.02.2026 13:46
Victor Osimhen, Juventus maçı öncesi İtalyan basınına verdiği röportajda Napoli dönemine ilişkin ''Bana köpek gibi davrandılar, ben kukla değilim'' sözleriyle dikkat çekti; Galatasaray'da ise yeniden mutlu olduğunu vurguladı.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak kritik maç öncesi İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Napoli dönemine dair kullandığı ifadeler ise manşetleri alevlendirdi.

"BEN BİR KUKLA DEĞİLİM"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Osimhen, Napoli'den ayrılık sürecine ilişkin sert sözler sarf etti. De Laurentiis'in transfer konusunda verdiği sözü tutmadığını dile getiren yıldız golcü,

"Yaz tatilinde ayrılabileceğim konusunda centilmenlik anlaşması yapmıştık ancak söz tam olarak tutulmadı. Beni her yere göndermeye çalıştılar. Bana köpek gibi davrandılar. Şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap… Kariyerimde ilerlemek için çok çalıştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben bir kukla değilim." ifadelerini kullandı.

Napoli'nin sosyal medyada paylaştığı bir videonun ardından ilişkilerin bozulduğunu belirten Osimhen, ırkçı hakaretlere maruz kaldığını da söyledi.

GALATASARAY SÖZLERİ: İLK GÜNDEN AŞIK OLDUM

İstanbul'a geliş sürecini anlatan Nijeryalı forvet, Galatasaray'da bulduğu atmosferden övgüyle bahsetti.

"Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum. İstanbul'a gelir gelmez burada oynamış herkesin neden takıma ve insanlara aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce böyle bir şey yaşamadım." dedi. Avrupa'da da iz bırakmak istediklerini vurgulayan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olduklarını dile getirdi.

JUVENTUS İTİRAFI

Juventus'un daha önce kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan Osimhen, "Juve sizi aradığında oturup dinlemeniz gerekir." sözleriyle dikkat çekti. Ancak o dönemde transferin gerçekleşmediğini ifade etti.

"EN İYİLERDEN BİRİYİM"

Kendisiyle ilgili yapılan kıyaslamalara da değinen yıldız oyuncu, "Bir numara değilsem iki numarayım ya da en kötü ihtimalle üç numarayım." diyerek iddiasını ortaya koydu.

Galatasaray'ın bu akşam RAMS Park'ta Juventus'u konuk edeceği dev mücadele öncesi Osimhen'in sert çıkışı İtalya'da geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mesut mesut:
    Aha tanıdılar seni demekki sen de Türkiyedeki oyunculara öle davranıyosun 10 19 Yanıtla
  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Yok len premier ligden teklif gelmeyince, oradan da ayrılmak, zorunda olduğundan mecbur geldi 3 11 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:30
Eski hakem Elif Karaarslan’ın aylık kazancı olay oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:13
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
