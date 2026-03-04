Osimhen\'e dev talip! Dünyaca ünlü yıldızın yerine istiyorlar

Yoluna kulvarda da devam eden Galatasaray'da dünyaca ünlü golcü oyuncu Victor Osimhen'e dev bir talip daha çıktı.

KANE SONRASI HEDEF OSIMHEN

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Bayern Münih, İngiliz golcü Harry Kane'den sonraki dönem için Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany'nin ilerleyen yaşından dolayı Kane'in olası performans düşüşünü değerlendirdiği ve bu doğrultuda Osimhen'i kadrosunda görmeyi istediği belirtildi. Nijeryalı golcü, Alman ekibinin transfer listesinin 1 numaralı konumuna yerleşti.

OSIMHEN'İN GİDİŞİNE ENGEL OLUNAMAYABİLİR

Haberde, Alman ekibinin bonservis rakamı konusunda sıkıntı çekmeyeceği ve Galatasaray'ın istediği rakamı verebileceği aktarıldı. Bu doğrultuda Bavyera ekibinin transferde elinin çok güçlü olacağı vurgulandı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 150 MİLYON EURO

Geride bıraktığımız sezonda olduğu gibi bu sezonda da sarı-kırmızılıların en etkili isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu için istenen bonservis rakamı da belli. Galatasaray, Osimhen'in satışından 150 milyon Euro'luk bonservis getirisi bekliyor.

BARCELONA VE MANCHESTER UNITED'LA DA ANILIYOR

Osimhen'in ismi Bayern Münih'in dışında İspanyol devi Barcelona ve İngiliz devi Manchester United'la da uzun süredir anılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 17 gol attı ve 6 asist yaptı.