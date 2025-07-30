Osimhen İmza İçin İstanbul’a Geldi - Son Dakika
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Osimhen İmza İçin İstanbul’a Geldi

Osimhen İmza İçin İstanbul’a Geldi
30.07.2025 03:43
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Galatasaray, Victor Osimhen'i transfer etti. İmza töreni 2 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.

Galatasaray'ın Napoli'den bonservisini almak için görüşmelere devam ettiği Victor Osimhen, dün gece Instagram hikayesinde Galatasaray logosu ve bu logoya bakan bir aslan paylaştı.

Kiralık olarak oynadığı sarı kırmızılıların geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Nijeryalı forvet, bu paylaşımından kısa bir süre sonra da özel bir uçağa yürüdüğü ve ardından da uçağa bindiği bir video paylaştı.

Bu paylaşımlar spor basınında, Napoli ve Galatasaray'ın haftalar süren pazarlıkların ardından sonunda anlaştığı ve Osimhen'in sözleşme imzalamak için İstanbul'a doğru yola çıktığı şeklinde yorumlandı.

Süper Lig'in yayıncısı Bein Sports, transferin tamamlandığını ve sarı kırmızıların transferi açıklamaya hazırlandığını yazdı.

Bein'e göre 2 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak GS – Lazio maçı öncesinde bir imza töreni planlanıyor. Törende Leroy Sane'nin de yer alması bekleniyor.

Victor Osimhen geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da 30 maçta 26 gol ve beş asistle oynamıştı.

Nijeryalı yıldızın varlığı, önceki sezonki şampiyonlukta büyük katkısı olan Mario Icardi'nin çapraz bağlarının yırtılması sonucu 254 gün sahalardan uzak kaldığı ve 39 maç kaçırdığı geçen sezon Galatasaray için kritik öneme sahipti.

Hem Türk hem de dünya basını, Galatasaray ve Napoli haftalar süren pazarlıkların ardından 75 milyon euroluk bir ücrette uzlaştığını, bunun 40 milyon euroluk peşin, 35 milyonunun da iki taksitte ödeneceğini yazmıştı.

Transfer bu şekilde gerçekleşirse, bu Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.

Futbol verilerini derleyen Transfermarkt sitesine göre bugüne kadar bir oyuncu için en fazla parayı ödeyen Türk takımı, bir yıl önce Youssef En-Nesyri için Sevilla'ya 19,5 milyon euro ödeyen Fenerbahçe olmuştu.

Bu sezon Benfica'dan Orkun Kökçü'yü bedelsiz kiralayan Beşiktaş ise, sözleşmedeki şartların oluşması durumunda oyuncuyu zorunlu olarak transfer edip önümüzdeki yıldan itibaren Benfica'ya beş yıl boyunca beşer milyon euro ödeyerek 25 milyon euroyla bu miktarı geçecek.

Fakat Süper Lig'in bugüne kadarki en büyük transferleri kulüplerin alımlarında değil, satışlarında gerçekleşti.

Geçen yıl Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euroya Premier Lig ekiplerinden Brighton'a, önceki yıl da Galatasaray Sacha Boey'in aynı miktarla Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'e satmıştı.

Kaynak: BBC

Victor Osimhen, Galatasaray, İstanbul, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen İmza İçin İstanbul’a Geldi - Son Dakika

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