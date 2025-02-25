Osimhen: Şampiyonluk İçin Avantajlıyız - Son Dakika
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Osimhen: Şampiyonluk İçin Avantajlıyız

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Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk hedeflerini değerlendirdi.

25.02.2025 01:03
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- Victor Osimhen: "Şampiyonluk için avantajlıyız"

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen:

"Mourinho çok üst seviye bir hoca"

"Hakem bence adildi"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından, şampiyonluk için avantajlı olduklarını fakat önlerinde daha çok maç olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştığı derbide 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Osimhen, "Şampiyonluk için avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sahaya odaklanacağız. Daha önümüzde çok maç var" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya saygı duyduğunu söyleyen 26 yaşındaki golcü, "Mourinho'ya saygı duyuyorum. Çok üst seviye bir hoca. Çok sayıda kupaları, başarıları var" dedi.

Son olarak maçın hakemi Slavko Vincic ile ilgili gelen soru üzerine de konuşan Victor Osimhen, "Hakem bence adildi. Sahayı güzel kontrol etti. Maçı güzel yönetti. Bence sorun yoktu, gayet iyiydi" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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