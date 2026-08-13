Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer

Ersel Dinçel:

bu yorumu yayınlamazsanız görevinizi hakkaniyetle yapmıyorsunuz demektir. rafeel leao ya 55 milyon martinelliye 45 milyon verecen yada bu ayarda bir oyuncuya 20 milyonu verecen ve dahası bu parayı belekş verecen çünkü bu elli milyon bonservis ne kadar beceriksiz yöneticilersiniz arkadaş bu parayı bunlara vereceğime bonservisi elinde olan muhammed salah a ve 25 milyonu al oynat kafa bu kadar adamlarda helal olsun trabzona atı alan üsküdarı geçti beyler bu sene şampiyon trabzon