Osimhen ve Ndidi İran\'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile Beşiktaş'ın yıldızı Wilfred Ndidi'nin ay sonunda İran'da oynanacak Nijerya Milli Takımı hazırlık maçı için davet alması, taraftarları harekete geçirdi. Dün İran'a gidecekleri konuşulan iki futbolcu için bu kez "Gitmesinler" çağrıları yükseldi.

İRAN DEPLASMANI TARTIŞMA YARATTI

Nijerya Milli Takımı'nın İran ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı, bölgede devam eden savaş nedeniyle futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu. Güvenlik endişesi taşıyan bazı taraftarlar, karşılaşmanın ertelenmesini ya da farklı bir ülkede oynanmasını talep etti.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRILAR ARTTI

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Osimhen ve Ndidi'nin İran'a gitmemesi gerektiğini savundu. Özellikle Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken iki yıldızın riskli bir deplasmana gitmesi eleştiri aldı.

KULÜPLERDEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Galatasaray ve Beşiktaş cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, iki futbolcunun milli takım programına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.