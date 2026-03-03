Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen ve Ndidi İran\'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
03.03.2026 07:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen ve Ndidi İran\'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
Haber Videosu

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ve Beşiktaş'ın yıldızı Wilfred Ndidi'nin Nijerya Milli Takımı'nın İran'da oynayacağı hazırlık maçı için davet alması, taraftarları endişelendirdi. Bölgedeki savaş nedeniyle güvenlik endişesi taşıyan taraftarlar, karşılaşmanın ertelenmesi ya da farklı bir ülkede oynanmasını talep ediyor.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile Beşiktaş'ın yıldızı Wilfred Ndidi'nin ay sonunda İran'da oynanacak Nijerya Milli Takımı hazırlık maçı için davet alması, taraftarları harekete geçirdi. Dün İran'a gidecekleri konuşulan iki futbolcu için bu kez "Gitmesinler" çağrıları yükseldi.

İRAN DEPLASMANI TARTIŞMA YARATTI

Nijerya Milli Takımı'nın İran ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı, bölgede devam eden savaş nedeniyle futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu. Güvenlik endişesi taşıyan bazı taraftarlar, karşılaşmanın ertelenmesini ya da farklı bir ülkede oynanmasını talep etti.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRILAR ARTTI

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Osimhen ve Ndidi'nin İran'a gitmemesi gerektiğini savundu. Özellikle Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken iki yıldızın riskli bir deplasmana gitmesi eleştiri aldı.

KULÜPLERDEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Galatasaray ve Beşiktaş cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, iki futbolcunun milli takım programına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Victor Osimhen, Galatasaray, Beşiktaş, Nijerya, İsrail, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    vay be bende çok çok merak ediyordum(!) aman oshime bir şey olur..! habere bak çay demle 14 12 Yanıtla
  • Ateş TÜRK Ateş TÜRK:
    ortalık yangın yeri bizimki saç tarama misali 5 1 Yanıtla
  • Recep Recep:
    onu bekliyorlar zaten ya ?????? 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran neden ABD üslerini vuruyor Bakandan tek cümlelik yanıt İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
Aliyev’in İran için kullandığı ifade Netanyahu’nun pek hoşuna gitmeyecek Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek
İran’ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı’nda büyük panik İran'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı'nda büyük panik
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

08:11
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı
08:09
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşanıyor
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
07:14
’’Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor’’ sorusuna Nihat Hatipoğlu’ndan bomba yanıt
''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?'' sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt
07:04
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi
06:41
İran: Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 08:35:53. #7.12#
SON DAKİKA: Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.