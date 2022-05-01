Osman Nuri Işılar: "Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık" - Son Dakika
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Osman Nuri Işılar: "Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık"

01.05.2022 18:55

- Osman Nuri Işılar: "Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık" Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Düşmeme mücadelesi veren tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık" dedi.

- Osman Nuri Işılar: "Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık"

ADANA - Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Düşmeme mücadelesi veren tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık" dedi.

Spor Toto 1.Lig'in 35. haftasında Boluspor, Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Düşmeme mücadelesi veren tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık. Öyle maçlar vardır ki sadece teknik ve kondisyonunuzla kazanırsınız. Kalpten mücadele ederek kazanılan maçlar vardır. Biz Boluspor olarak tekniğimizi sahaya yansıtmaya çalıştık ama çok üst düzey bir teknik gösterdik diyemem. Ancak takımdaşlığı oyuna çok güzel yansıttık" ifadelerini kullandı.

Osman Nuri Işılar: Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık
Osman Nuri Işılar: Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık
Osman Nuri Işılar: Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık
Osman Nuri Işılar: Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık
Osman Nuri Işılar: Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık
Osman Nuri Işılar: Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık

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Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osman Nuri Işılar: 'Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık' - Son Dakika


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