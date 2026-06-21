Oulai'nın Dünya Kupası Performansı - Son Dakika
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Oulai'nın Dünya Kupası Performansı

Oulai\'nın Dünya Kupası Performansı
21.06.2026 13:45
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Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, Almanya karşısında etkileyici bir performans sergiledi.

TRABZONSPOR'un genç orta saha oyuncusu Inao Oulai, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya karşısında ortaya koyduğu performansla futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Fildişi Sahili'nin güçlü rakibine 2-1 mağlup olduğu mücadelede sahaya ilk 11'de çıkan genç oyuncu, istatistikleri ve oyunuyla maçın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya karşısında etkili bir performans sergileyen Oulai, özellikle orta sahadaki enerjisi, top kullanımı ve mücadele gücüyle ön plana çıktı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada genç futbolcunun performansına yönelik çok sayıda olumlu yorum yapılırken, çeşitli spor platformlarında da Oulai'nin ortaya koyduğu oyun övgü aldı.

ALMANYA KARŞISINDA İSTATİSTİKLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Karşılaşmada 73 kez topla buluşan Oulai, yaptığı 50 pasın 45'inde isabet sağlayarak yüzde 90 pas başarısı yakaladı. Rakip yarı sahada yaptığı 35 pasın 32'sini başarılı şekilde tamamlayan genç oyuncu, yüzde 91'lik pas isabet oranına ulaştı. Ayrıca 6 uzun pas denemesinin 4'ünde isabet sağlayan Oulai, takımının oyun kurulumunda önemli rol üstlendi.

Topla ilişkisi kadar mücadeleci yönüyle de dikkat çeken genç futbolcu, girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken, 5 top sürme girişiminin tamamında başarılı oldu. Savunma katkısıyla da öne çıkan Oulai, 2 pas arası, 2 tehlike engelleme, 1 şut engelleme ve 4 top kazanma istatistiğine ulaştı. Mücadelede ayrıca 1 kilit pas üreten genç oyuncu, topu toplam 203.2 metre taşıyarak hücum geçişlerinde takımına önemli katkı verdi.

TRABZONSPOR TARAFTARLARINI HEYECANLANDIRDI

Sezon başında Trabzonspor'a katılan ve gösterdiği performansla kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Oulai'nin Dünya Kupası'ndaki etkili oyunu bordo-mavili camiada da memnuniyetle karşılandı. Devre arasında birçok kulübün ilgisini çeken genç oyuncu, Almanya karşısındaki performansıyla adından bir kez daha söz ettirdi.

YURT DIŞI BASINI VE YORUMCULAR DA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Oulai'nin Almanya karşısında ortaya koyduğu performans yalnızca Trabzonspor taraftarlarının değil, uluslararası futbol kamuoyunun da dikkatini çekti. Afrika futboluna yönelik yayın yapan platformlar genç oyuncuyu Fildişi Sahili'nin yeni cevheri olarak gösterirken, Dünya Kupası öncesinde yapılan değerlendirmelerde Oulai'nin turnuvanın sürpriz çıkış yapan isimlerinden biri olabileceği yorumları yapıldı. Özellikle orta sahadaki oyun görüşü, pas kalitesi, mücadele gücü ve iki yönlü oyunu öne çıkarılan genç futbolcunun, gelecekte Avrupa futbolunda çok daha üst seviyelerde forma giyebilecek potansiyele sahip olduğu yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti. Afrika basınında yer alan analizlerde ise Trabzonsporlu futbolcu için '2026 Dünya Kupası'nın sürpriz yıldız adaylarından biri' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Almanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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