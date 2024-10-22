Ouma: Galatasaray'a Saygı Duyuyoruz - Son Dakika
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Ouma: Galatasaray'a Saygı Duyuyoruz

Ouma: Galatasaray\'a Saygı Duyuyoruz

Elfsborg'un Ouma'sı, Galatasaray'a saygı duyduklarını ancak mücadele edeceklerini belirtti.

22.10.2024 11:11
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Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın sahasında mücadele edeceği İsveç takımı Elfsborg'un Kenyalı futbolcusu Timothy Ouma, sarı-kırmızılı takıma saygı duyduklarını ancak sahada ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

İsveç ekibi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın saat 22.00'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Elfsborg'un 20 yaşındaki futbolcusu Timothy Ouma, mücadele öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"Avrupa Ligi'ne katılmayı sabırsızlıkla bekledik"

UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turu macerası ile lig aşamasında oynadıkları AZ Alkmaar ve Roma maçlarını değerlendirerek sözlerine başlayan Ouma, "Yolculuk ilk kez Avrupa'da oynadığım için zorlu ve heyecanlıydı. Avrupa Ligi'ne katılmayı sabırsızlıkla bekliyorduk. Bu yüzden son maçı kazanmak ben, takım ve taraftarlar için bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Roma'ya karşı da zorlu bir maç oynadık çünkü onlar topa sahip olan, oyunu kontrol etmeyi seven ve Avrupa'da büyük tecrübeye sahip bir takım. Bu yüzden sabırlı olmalı ve şansımızı beklemeliydik. Bir penaltı aldık ve bunu kullandık. Sonrasında bu büyük sahnedeki ilk galibiyetimiz böyle önemli bir rakibe karşı gerçekleşti. Bizim için muhteşemdi" şeklinde konuştu.

"Galatasaray, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi takımlarından biri"

Galatasaray'ın, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğundan bahseden Kenyalı futbolcu, "Avrupa'da bizden çok daha tecrübeliler. Bu yüzden onlara saygı duyuyoruz ama onlarla mücadele etmeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tribünlere gelecek olursak, 52 bin seyirciyle tam anlamıyla çılgınlık olacağını biliyorum. Oyuna odaklanmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bunu yapabildiğimiz sürece fırsatlar da gelecektir. Bu büyük sahnede yer almak hiçbir kulüp için kolay değil ama aynı zamanda neler yapabileceğimizi göstermek için de önemli bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i yakından takip ettiğini de dile getiren Timothy Ouma, " Konyaspor'da bir arkadaşım var, Emmanuel Boateng. Elfsborg'da beraber oynarken bana çok destek oldu, ben de onu uzaktan destekliyorum" cümlelerine yer verdi.

" Engin Fırat, Kenya Milli Takımı'ndaki futbolcular için bir baba gibi"

Ouma, Kenya A Milli Takımı Teknik Direktörü Türk Engin Fırat ile arasındaki ilişkiyi de anlattı. Genç futbolcu, "Hocayla ilişkilerimiz çok iyi, daha 17 yaşımda henüz yerel ligde bile yeni oynamaya başlamışken beni milli takıma aldı ve oynattı. Hep bir baba gibi davrandı. İyiyi ve kötüyü, ne yapıp nelerden uzak durmam gerektiğini gösterdi. Sürekli olarak geliştirmem gereken taraflar konusunda beni yönlendirdi. Açıkçası benim gibi milli takımın diğer oyuncularını da çok yakından takip ettiğini biliyorum. Fırat, milli takım oyuncuları olarak bizi antrenman ve maçlarda hep daha iyisi için zorlayan, disiplinli ama yeri geldiğinde de rahatça şakalaşabileceğimiz samimiyette, gözümüzden derdimizi anlayan bir baba figüründe" dedi.

Kariyeriyle ilgili gelecek planlarının sorulması üzerine Timothy Ouma, "Gelecek ne getirir şu an bilmiyorum. Gün gün ilerliyorum ve kariyerim için sürekli daha fazla çalışıp en iyisini umuyorum. Allah'tan en hayırlısını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Dünya, Kenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ouma: Galatasaray'a Saygı Duyuyoruz - Son Dakika

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