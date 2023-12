Özel sporcuların 2023\'teki başarısı dünyaya örnek oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 2023'te özel sporcuların kazandıkları tarihi başarılarla dünyaya rol model olduğunu söyledi.

AA Spor Sohbetleri'ne konuk olan Aydın, özel sporcuların 2023 yılındaki başarısını ve 2024 hazırlıklarını değerlendirdi.

Özel sporcuların her yıl başarılarını katladığını belirten Aydın, "2023'te Ebru Acer'le masa tenisinde Cumhuriyet tarihindeki ilk paralimpik oyunlar kotasını kazandık. Özel sporcular il şampiyonalarıyla bütün illerde spor şenliği yaşandı. Bütün özel çocuklar evlerinden spor sahalarına çıktı." dedi.

2023 bizim için dolu dolu bir yıl olduğunu ifade eden Aydın, "Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Arkadaşlarımla beraber her yıl başka bir rekor kırdık. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında da başka rekorlarla devam ettik. Tek amacımız bütün engelli çocuklara dokunmak, onları spor sahalarına çıkarmak." diye konuştu.

Annelerinin özel çocuklarıyla gurur duymasını sağladıklarını ifade eden Aydın, "Toplumda annesi ve babası tarafından 'bu çocuktan hiç bir şey olmaz' diye ümit kesilen çocuğu, evden çıkarıp spor yaptırıp, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu yapmak çok önemliydi." dedi.

Özel çocukların sosyalleşmesinin yanında sporcu olması için çalıştıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"İçlerinde otizmli, mental ve down sendromlu çocuklar var. Sosyalleşmenin yanı sıra performans sporcusu da çıkarmak zorundaydık. 2012 yılında yurt dışına gittiğimde Türkiye'den ilk katıldığım şampiyonada 11 ülke vardı ve 11. olmuştuk, çok zoruma gitmişti. Milli takımlarımız yoktu, branşlaşma yoktu. Arkadaşlarımla çok iyi bir planlama yaptık, o planlama 2023 yılında İtalya'da katıldığımız Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi büyük bir başarıya taşıdı. Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'da atletizmde, masa tenisinde, yüzmede rekorlar kırdık. Özel sporcularımızla dünyaya rol model olduk."

"Futsal Milli Takımımız Avrupa'nın en iyisi"

Aydın, 2012'den önce otizm, down ve mental çocukların birlikte yarıştırıldığını ifade ederek, "Şu anda otizm, mental ve down milli takımlarımız ayrı yarışıyor, bu takımların A, B ve C milli takımları hazır. İşte down sendromlulardan seçtiğimiz milli takımlarla İtalya'da bu çocuklar imkan verildiği zaman neler başarabildiklerini gösterdi. Özel çocukların grup sporu yapması daha zor, bireysel sporları daha kolay. Futsal takımımız bir yıldır kamplarda, kıymetli hocalarıma da teşekkür ediyorum onların emekleriyle şu anda Futsal Milli Takımımız Avrupa'nın en iyisi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki özel sporcuların başarılarını yabancı hocaların da araştırdığını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Kadınlarda atletizmle dünya şampiyonuyuz, masa tenisinde Ebru Acer ile dünyada bir numarayız. Dünyada halen daha otizmli, mental ve down sendromlu çocukları birlikte yarıştırıyorlar. Ben aynı zamanda VİRTÜS yönetim kurulu üyesiyim, onlara otizmli, mental ve down sendromlu çocukları ayırmamız gerektiğini söylediğimde itiraz etmişlerdi. Ancak şu anda VİRTÜS de ayırdı mesela ilk kez bu sene kayakçılarımız dünya şampiyonasında otizmli, mental ve down olarak ayrı yarışacak. Özel sporcular açısından Türkiye, şu anda dünyanın on adım önünde."

"Herkesi Antalya'ya Trisome Oyunları'na davet ediyorum"

Down sendromlu çocukların da 2028 Paralimpik Oyunları'na dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Özel sporculardan paralimpik oyunlarda sadece mental kardeşlerim yarışabiliyor. Dünya inşallah 2028 Parilimpik Oyunları'na down sendromluları da katarak bir haksızlığın önüne geçmiş olacak" dedi.

AA ekibine özel sporcuların sesini herkese ulaştırdığı için ayrıca teşekkür eden Aydın, "2024 Trisome Oyunları yani down sendromlular olimpiyatları gibi bunun ilki İtalya'da yapıldı, ikincisi büyük bir gururla söyleyeyim Türkiye'de yapılacak. Şu anda katılımcı ülke başvurusu 30, başvurunun 40 ülkeye çıkacağını düşünüyorum. Yaklaşık bin down sendromlu sporcuyu 19-26 Mart'ta Antalya'da misafir edeceğiz, Türk misafirperverliğini de göstereceğiz. Milli sporcularımız inşallah Antalya'da yeniden tarih yazacak. Herkesi Antalya'ya Trisome Oyunları'na davet ediyorum" şeklinde konuştu.

2024 Paris Parlimpik Oyunları kota sürecine ilişkin de Aydın, şunları söyledi:

"Özel sporcuların paralimpik oyunlara gitmesi diğer engelli gruplara göre daha zor. Bir özel sporcunun paralimpik oyunlara katılabilmesi için dünyada 10 sporcunun içine girmesi gerekiyor. Biz masa tenisinde Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kota alamamışız. 2012'de ilk kez özel sporcular ülke kotasıyla katıldı. 2016'da Mihriban Korkmaz ile kotamızı aldık, bir rekor kırdık. 2020 Tokyo'da ise yanına Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'ı da ekleyerek üç sporcuyla katıldık, bu nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Bu sezon, paralimpik oyunlara 1,5 yıl kala Ebru Acer ile ilk kotamızı aldık."

"2024 Paris'e 5-6 sporcuyla kota alacağız"

"Bütün ekip işimizi severek, gönüllü ve yürekten yapıyoruz" diyen Aydın, "Şükürler olsun 11 yıldır kamuoyunun önüne büyük ödüllerle çıktık. İnşallah 2024 Paralimpik Oyunları'nda Ebru Acer ile bir ilki başaracağız ve altın madalya alacağız. Onun dışında atletizmden Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ile başka eklediğimiz sporcularımız da var, inşallah 5-6 sporcuyla paralimpik oyunlara kota alacağız" dedi.

Devletin her türlü desteği sağladığını da dile getiren Aydın, "Okullarda, sahalarda engelliler evden çıkmış yarışıyorsa bunu devletle engelli ailelerin kucaklaşması olarak görüyorum, bunun en büyük mimarı da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Artık üniversite kapıları da özel çocuklarımıza açıldı, üniversite mezunu ve şeref aylığı bağlanan çocuklarımız var, spor uzmanı olan çocuklarımız var." şeklinde konuştu.

Göreve geldiklerinde 30 kulüp varken şu anda 730 kulübe ulaştıklarını da anlatan Aydın, "81 ilde temsilciliğimiz var. Ekibimize, sponsorlarımıza, bütün bakanlıklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Özel sporcuları Türk milletinin gururu yapmaya devam edeceğiz. Ailelere sesleniyorum, 'Bu çocukların Allah'ın size birer emaneti olduğunu unutmayın.' ve çocuklarınızla asla utanmayın, onları mutlaka eğitime ve spora yönlendirin." değerlendirmesinde bulundu.