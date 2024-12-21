Özkan Sümer, 4. Yıldönümünde Anılıyor - Son Dakika
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Spor

Özkan Sümer, 4. Yıldönümünde Anılıyor

Trabzonspor ve Türk futboluna büyük katkılar sunan Özkan Sümer, vefatının 4. yılında anılıyor.

21.12.2024 11:49
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Trabzon spor ve Türk futboluna hayatını adayan Özkan Sümer, vefatının 4. yılında anılıyor.

Trabzon'da kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 22 Aralık 2020'de yaşamını yitiren Sümer, 20 Kasım 1940'da Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi.

Sümer, futbola ortaokul yıllarında İdmanocağı'nda başladı. Yolspor ve Zonguldak Kömürspor'un ardından Sümer, Trabzonspor'un 1967'de kuruluşuyla bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.

Trabzonspor'da 3 yıl futbol oynayarak takım kaptanlığı yapan Sümer, Sebat Gençlik'e antrenör-futbolcu olarak transfer edildi.

1972-1973 sezonunda Trabzonspor'da genç takım antrenörlüğüne getirilen ve altyapıyla ilgili çalışmalarda bulunan Özkan Sümer, 1978-1979 sezonu öncesi yardımcılığını yaptığı Ahmet Suat Özyazıcı'nın ayrılmasıyla A takım teknik direktörü oldu.

Trabzonspor'da 2 lig ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu

Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanma sevinci yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda da ligde şampiyonluğa uzandı.

Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatında Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor, Petrol Ofisi ve Konya Mobellaspor'u da çalıştırdı.

"Futbolun bilge kişisi" olarak da anılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve spor yazarlığı görevinde bulundu.

Başkanlığı döneminde Türkiye Kupası

Özkan Sümer, Trabzonspor Kulübünde 2000'de yapılan olağan genel kurulda başkan seçildi.

Bordo-mavililerin 12. başkanı olan Sümer, 31 Aralık 2000'de başladığı görevini 2 yıl 8 ay sürdürdü.

Karadeniz temsilcisi, Sümer'in 5 Eylül 2003'te sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.

Sümer, bu dönemde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tribünler önünde bulunan tel örgüleri kaldırarak Türk futboluna örnek oldu.

Galatasaray'da da kupa kazandı

Özkan Sümer, Galatasaray'da birer Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanma sevinci yaşadı.

1981-1982 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör olarak göreve başlayan Sümer, o sezon sarı-kırmızılı ekibe hem Türkiye Kupası hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Özkan Sümer, 1982-1983 sezonunun bitimine 2 hafta kala görevinden istifa ederek Trabzonspor altyapı koordinatörlüğüne döndü.

Trabzonspor'un her kademesinde görev aldı

Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakkı Yeten (Baba Hakkı) ve Fikret Arıcan (Büyük Fikret) gibi futbolun 3 kademesinde de görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.

Sümer, Trabzonspor'da altyapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncu yetiştirip Türk futboluna kazandırırken, en son Ahmet Ağaoğlu döneminde genel koordinatörlük görevinde bulundu.

Özkan Sümer döneminde Trabzonspor, kadın futbol takımını kurarak şampiyonluk sevinci de yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Özkan Sümer, 4. Yıldönümünde Anılıyor - Son Dakika

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