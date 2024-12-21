Özkan Sümer İçin Anma Programı

Spor

Trabzonspor ve Türk futboluna hayatını adayan Özkan Sümer'in vefatının 4. yıl dönümünde yarın anma programı düzenlenecek.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'da futbol oynamış, şampiyonluklar yaşamış ve yaşatmış teknik direktör, kulüp başkanı ve divan kurulu üyesi, bilgi, birikimi ve futbol felsefesiyle "futbol bilgesi" olarak bilinen Özkan Sümer'in vefatının yıl dönümünde anma programı organize edileceğini belirtti.

Ören, Sümer'i, Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında 13.30'da ailesiyle birlikte anacaklarını kaydetti.

Programına katılmak isteyenler için yarın 12.30'da Trabzon Barosu karşısındaki otobüs durağından Trabzon Büyükşehir Belediyesince otobüs kaldırılacağı da bildirildi.