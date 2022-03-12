Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

12.03.2022 18:01
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Erdinç Sezertam (xx), Bilal Gölen (xx)ALTAY: Lis (xxx) - Cebrail (xxx), İbrahim (xxx), Murat (xx), Kazımcan (xx), Poko (xxx), Thaciano (xxx), Pinares (xx) (Dk. 77 Rayan x), Rodriguez (xx) (D. 90 Ceyhun), Kappel (xx) (Dk.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Erdinç Sezertam (xx), Bilal Gölen (xx)

ALTAY: Lis (xxx) - Cebrail (xxx), İbrahim (xxx), Murat (xx), Kazımcan (xx), Poko (xxx), Thaciano (xxx), Pinares (xx) (Dk. 77 Rayan x), Rodriguez (xx) (D. 90 Ceyhun), Kappel (xx) (Dk. 80 Bamba), Paixao (xxx) (Dk. 77 Zeki x)ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç (x) - Zeffane (xx), Campi (x) (Dk. 54 Tetteh x), Haddadi (xx), Hafes (x), Azubiuke (xx), Nshimirimana (x) (Dk. 45 Donsah), Mustafa (xx), Kenan (x) (Dk. 54 Barış x) (Dk. 89 Mert Miraç), Chouiar (xx), Dicko (x)GOL: Dk. 45 (P) Paixao (Altay)SARI KARTLAR: Pinares, Murat, Rayan, Ceyhun (Altay) - Nshimirimana, Azubuike, Hafes, Barış (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme potasında yer alan Altay, önemli rakiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek kurtuluş yolunda umutlandı: 1-0. Siyah-beyazlılar maçın 45'inci dakikasında Paixao'nun golüyle öne geçti. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. Ev sahibi Altay bu galibiyetle 29 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kalarak dipte yer aldı.

13'üncü dakikada baskı sonucu topu kazanan Altay'da Pinares'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Paixao şutunu çekti. Kaleci Ertaç topa uzanarak gole izin vermedi.16'ncı dakikada Yeni Malatyaspor net fırsatı kaçırdı. Chouiar'ın pasında Mustafa kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Mustafa'nın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.21'inci dakikada Altay bu kez tehlikeli geldi. Kappel'in sağ kanattan ortaladığı topa Pinares gelişine sert vurdu. Şilili oyuncunun şutunda top üstten oyun alanını terk etti.38'inci dakikada Altay'da sağ kanattan ceza alanına giren Cebrail ortasını yaparken, Hafes tarafından yere düşürüldü. Hakem Erkan Özdamar VAR tavsiyesi sonucu pozisyonu izleme kararı aldı.41'inci dakikada Hakem Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna hükmetti.42'nci dakikada Paxao'nun kullandığı penaltıyı kaleci Ertaç çıkardı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonucu Erkan Özdamar, Yeni Malatyasporlu futbolcuların atıştan önce ceza sahasına girdiğini tespit etti ve penaltıyı tekrarlattı.45'inci dakikada topun başına geçen Paixao bu defa penaltıdan ağları sarsarak Altay'ı öne geçirdi: 1-0.57'nci dakikada Altay ikinci gole çok yaklaştı. Rodriguez'in ortasında Paixao kafayı vurdu. Top yan direğe çarpıp auta çıktı.63'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'un attığı gol iptal edildi. Mustafa'nın pasında Tetteh'in şutu ağlara gitti. Ancak pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.75'inci dakikada kaleci Ertaç'ın kısa pasında topa sahip olan Rodriguez bomboş durumda şutunu çekti ancak top yan direğin dibinden dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay 3 puanı hanesine yazdırdı.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeni Malatyaspor, Erkan Özdamar, Cebrail, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika
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