Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: 2-2

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Sadık, Wallace, Semih, Ndong (Dk.68 Mallan), Aabid, Mustafa, Chouiar, Haddadi, Tetteh (Dk.86 Tetteh), AdemYUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Onur, Hosseini, Uğur, Kolovetsios (Dk.78 Karahan), Carole (Dk.46 Gavranovic), Emrah (Dk.46 Mustafa), Attamah, Campanharo (Dk.64 Gökhan), Thiam, Gökhan (Dk.65 Carlos)GOL: Dk.25 Chouiar, Dk.35 Adem ( Yeni Malatyaspor ) Dk.55 Gavranovic, Dk.90+1 Mustafa ( Kayserispor )SARI KARTLAR: Wallace, Sadık (Yeni Malatyaspor) Campanharo, Onur (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. 1'inci dakikada sol kanatta Mustafa'nın çektiği şutta top az farkla kalenin solundan auta çıktı.4'üncü dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine giren Mustafa'nın pasıyla topla buluşan Adem'in vuruşunda top kalenin solundan dışarıya çıktı.7'nci dakikada Campanharo'nun pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Emrah, ceza sahası yayına doğru sokulup sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top kaleci Ertaç'ın üzerine gitti.25'inci dakikada orta yuvarlakta topla buluşan Ndong, sol çaprazdan ceza sahasına doğru koşu atan Mounir Chouiar'a enfes bir pas verdi. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mounir Chouiar, kaleci Lung ile karşı karşıya pozisyonda dar açıdan vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara yolladı: 1-0.35'inci dakikada sol kanatta topu kazanan Mounir Chouiar, ceza sahası yayındaki Adem'i topla buluşturdu. Adem, Uğur'dan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sağ köşeye doğru bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-0.38'inci dakikada Emrah'ın şık pasıyla sağ kanattan bindirip ceza sahasına sokulan Onur'un arka direğe çıkarttığı topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.51'inci dakikada Rayane Aabid'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Hosseini'nin karşıladığı topla ceza sahası yayının solunda Mounir Chouiar buluştu. Mounir Chouiar'ın gelişine sert vuruşunda savunmadan seken top ağlara gitti. Ancak hakem Hüseyin Göçek, bu pozisyonda ofsaytı tespit etti.55'inci dakikada sağ kanattan Onur'un arka direğe yaptığı ortada Gavranovic kafayı vurdu. Üst diğerin içine çarpan top ağlara gitti: 2-1.62'nci dakikada ceza sahası dışında Thiam'ın please şutunda top üstten az farkla auta çıktı.63'üncü dakikada Mustafa Pektemek'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Onur'un sert şutunda Ertaç sağına uzandı ve gole izin vermedi.72'nci dakikada hızlı gelişen atakta sol kanatta hareketlenen Mounir Chouiar, penaltı noktasının solundaki Tetteh'i topla buluşturdu. Tetteh'in dönerek vuruşunda kaleci Lung ayağıyla golü önledi.79'uncu dakikada hızlı gelişen atakta Adem sağ çaprazdan ceza sahasına sokulmak isterken savunma araya girdi. Seken topa Mallan, sağ çaprazdan sert vurdu, top yandan dışarıya gitti.80'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Mounir Chouiar, Hosseini ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Hüseyin Göcek oyunu devam ettirdi.90+1'inci dakikada ceza sahası içinde sırtı dönük şekilde topla buluşan Mustafa, dönere şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı.

- Malatya