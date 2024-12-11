Öztürk'ten Acun'a Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Öztürk'ten Acun'a Sert Yanıt

Öztürk\'ten Acun\'a Sert Yanıt

Metin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına cevap vererek seviyenin düştüğünü belirtti.

11.12.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt vererek, "İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.

Öztürk, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta rakip takım oyuncusu Rej Manaj'ın sert darbesi sonucunda sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarını değerlendiren Acun Ilıcalı'ya yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene seviyeyi bayağı düşürdüler. Dediler ki 'Hakemleri gidin dövün'. Bu sene seviye akılalmaz hale geldi. Bunlara hocaları Mourinho da iştirak etti. Bahsettiğiniz asbaşkana (Acun Ilıcalı) cevap vermek istemiyorum. Baktım ve merak ettim. Önce şaşırdım. 'Herhalde yönetim kurulunun içinde yok' dedim. Meğerse 7. sıradaymış. Asbaşkan deyince başkandan sonra gelen kişi zannettim. Kendi bilecekleri bir şey. Başkanımız Fenerbahçe'nin yöneticisine gereken cevabı verdi. 'Haddini bil' dedi. Haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum."

"Galatasaray'dan korkmakta haklılar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın maçlarından önce konsantrasyon bozmak amacıyla açıklama yaptığını savunan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlginç bir teknik direktörleri var. Eyüpsporlu oyuncular bilerek sarı kart görmüş ve şike yapıyormuş gibi büyük bir karalama yapıyor. Kendisi yenemediği için doğal. Sahalarında onları eze eze yendik. Sahte penaltı olmasaydı 3-1 değil 6-7'ye giderdi o maç. Galatasaray'dan korkmakta haklılar. Dünya yıldızı bir teknik direktör olmanız bir şey fark ettirmiyor. Futbolcunuza top oynatamayınca Galatasaray da Beşiktaş da sizi yeniyor. Beşiktaş yendikten sonra Mourinho'nun verdiği demeç inanılır gibi değil. Rakibi küçümseyici, '10 kere oynasak 8 kere yeneriz. 1 kere onlar kazanır, 1 kere berabere kalırız'. Bunlar hiç yakışmıyor. Zaten Türkleri ve ligi küçümsüyorlar. Anlamak mümkün değil. Beşiktaş maçında malzemeciyi çağırır gibi 4. hakemi yanına çağırdı. O da kuzu kuzu gitti. Fenerbahçe yöneticisiyle bu, Hacivat ile Karagöz gibi. Bir o, bir bu tiyatro yapıyor. Biz Galatasaray'ız. İşimize bakacağız. Şimdi pazartesi gününe kadar en yakın dostları Trabzonspor olacak. Onunla ilgili algı operasyonu yapacaklar. Ne söyleyeceklerini dinlemek için keyifle bekliyorum."

" Malmö'nün sıralamadaki yeri sizi yanıltmasın"

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda yapacakları müsabakaya ilişkin de konuşan Metin Öztürk, "Malmö ile önemli bir maça çıkıyoruz. Malmö'nün sıralamadaki yeri sizi yanıltmasın. Her maç zor. Amacımız, 3 puanı alıp ilk 8'deki yerimizi perçinlemek. 7 sakat oyuncumuz var. Galatasaray 11 kişi çıkıyorsa eksik değil. Galatasaray her zaman sahada konuşur. Avrupa'daki yolumuza devam edeceğiz." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA

Acun Ilıcalı, Metin Öztürk, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öztürk'ten Acun'a Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:54:23. #1.11#
SON DAKİKA: Öztürk'ten Acun'a Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.