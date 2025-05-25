Paixao Süper Lig Kapısında - Son Dakika
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Paixao Süper Lig Kapısında

Paixao Süper Lig Kapısında
25.05.2025 12:59
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Marco Paixao, Bandırmaspor'la Play-Off finaline yükselerek Süper Lig için mücadele edecek.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay üst üste iki kez küme düşerek 3'üncü Lig'in yolunu tutarken, Bandırma Spor'da forma giyen Siyah-beyazlı kulübün eski golcüsü Marco Paixao, bir kez daha Süper Lig'in kapısına dayandı. Siyah-beyazlı kulüpte 2018-2023 yılları arasında 5 buçuk sezon forma giyen 40 yaşındaki Portekizli usta santrfor, 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başardıktan sonra önce Şanlıurfaspor'a sonra da Bandırmaspor'a transfer oldu. Geçen sezon yarım devrede 10 gol atarak Şanlıurfaspor'un 1'inci Lig'de kalmasında pay sahibi olan Paixao, bu sezon Bandırmaspor'la Play-Off finaline yükselmeyi başardı.

Bandırmaspor formasıyla 1'inci Lig'de normal sezonda 17 gol atan Paixao, Play-Off'ta da tecrübesini konuşturdu. Portekizli golcü Play-Off 2'nci Tur'da Boluspor'la oynadıkları 2 maçta 1'er gol daha kaydetti. Toplamda 19 gole ulaşan deneyimli forvet, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda kazanan takımın Süper Lig'e yükseleceği Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük'e karşı takımının en önemli kozlarından biri olacak. Paixao, 26 Mayıs 2021'de İstanbul'da oynanan Play-Off Finali'nde 90'ıncı dakikada Altınordu'ya attığı golle Altay'ın maçı 1-0 kazanmasını sağlamış ve Altay 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti. Paixiao, 1'inci Lig'de 131, Süper Lig'de 2, kupada 4 gol attı.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Futbol, Finans, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paixao Süper Lig Kapısında - Son Dakika

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