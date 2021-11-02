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Rezan Epözdemir: "Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi" -2- - Son Dakika

Rezan Epözdemir: "Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi" -2-

02.11.2021 14:03

- Rezan Epözdemir: "Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi" -2- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir: "Fatih Hoca'nın maaşı, 2 milyon Euro'ya tekabül eden 21 milyon TL" Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Beşiktaş karşısında haklarının yendiğini ve sürecin...

- Rezan Epözdemir: "Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi" -2-

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir:

"Fatih Hoca'nın maaşı, 2 milyon Euro'ya tekabül eden 21 milyon TL"

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Beşiktaş karşısında haklarının yendiğini ve sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek, Fatih Terim'in maaşının ise 2 milyon Euro'ya denk gelen 21 milyon TL olduğunu ifade etti.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Nesine.com ile yapılan sponsorluk anlaşması sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Epözdemir, transferden spor yasasına dek birçok konuya açıklık getirdi. Melo ve Elneny isimlerinin gündeme gelmesiyle ilgili olarak konuşan Epözdemir, "Başkanımız Melo konusunda bir açıklama yapmıştı. An itibariyle Melo bakımından bir çalışmamız yok. 6 numara bölgesi uzun zamandır konuşulan şeyler var. Transfer dinamik bir süreç. Başkanımız ve hocamız bu konuda çalışıyor. Kulübün ekonomik hassasiyetlerini düşünerek eksikleri giderme yoluna gideceğiz. Dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Bütçe ve imkanlar doğrultusunda en makul transferleri yapmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

"Bu yasa çok önemli"

Galatasaray Spor Kulübü olarak spor yasası çalışması yaptıklarını söyleyen Rezan Epözdemir, "Bu yasanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Mevcut sistemde dernekler ve AŞ'ler var. UEFA ve FIFA'nın 'Futbol özerk olmalıdır' yaklaşımı var. Statü ve talimatlarla yönetilen bir alan olmalı, özerk olmalı. Süper Lig A.Ş.'nin kurulması ve yayın haklarının bu şirkete devredilmesini istiyoruz. TFF Başkanı Nihat Özdemir de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Burada bir düzenleme yapılması lazım. Sporcular, teknik adamlar, TFF, futbolun bütün paydaşları kendisini kıymetli hissedecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu teslim ettik. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de bunu gönderdik. Umarız Türk sporunun hak ettiği bir yasal düzenleme hayata geçer" diye konuştu.

"Galatasaray'a saldırı olursa cevapsız bırakmayız"

Galatasaray olarak Türk sporunun gelişmesi adına her kulüple uzlaşma yapabileceklerini söyleyen Rezan Epözdemir, "Limit problemi, yabancı kısıtlaması gibi genel konular, bütün kulüpleri ilgilendirir. Rekabetçi yarışmanın etkisiyle bazı kulüplerin yöneticileri bazı açıklamalar yapılıyor. Bütün Süper Lig kulüpleriyle, 1. Lig ve 2. Lig kulüpleriyle görüştük. Uzlaşma yöntemiyle bu sorunları ortaya koyduk. Bu durum birilerini rahatsız edebilir. Ama uzlaşma çabamız sonuna kadar devam edecek. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray'a saldırı olursa bunu cevapsız bırakmayız. Ama sahanın dışında Türk sporunun ortak sorunları, ortak akılla çözülür. Bunun için de her kulüpten hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın paylaşımı hakkında da konuşan Epözdemir, "Beşiktaş'ın paylaşımını da cevaplamak isterim. Türk futbolunun en büyük sorunu adalet. Başkanımız yaptığı açıklamadan dolayı 45 gün ceza alırken, daha ağır konuşanlar ceza almadı. Bütün statlara gidiyoruz, hepsi hınca hınç dolu. Bu kural bir tek Galatasaray'a mı uygulanıyor? Bir kural varsa uygulayalım diyoruz ama geldiğimiz noktada bizim haricimizde kimse buna uymuyor. Maske ve mesafe kuralları hiçe sayılıyor ve hiçbir yaptırım uygulanmıyor. TFF Tahkim Kurulu'nu istifaya davet ettik, disiplin ve tahkim kurulu üyelerini savcılığa şikayet ettik, liyakat yok dedik. Sezon başında kimse yanımızda yoktu. Şimdiye kadar toplum kutuplaşmış durumda, sporda bunu yapmamak için elimizden geleni yaptık. Ama Galatasaray'ın hakları söz konusuysa durum değişir, kimse Galatasaray'ın haklarını yiyemez. Biz bütün kulüplerle sporun ortak sorunlarıyla ilgili uzlaşmaya varırız. Beşiktaş'ın vurguladığını iddia ettiğiniz şeylerin hayata geçmesi mümkün değil. Bizim Gaziantep maçında attığımız golün ofsayt olması teknik açıdan mümkün değil. Spordan anlayan herkes bunu söylüyor. 2019'da Beşiktaş'ın kendi açıklaması var. 2 pozisyon birbirinden bağımsız. Tartışmaya mahal vermeyecek bir goldü attığımız" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın maaşı 21 milyon TL"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Epözdemir, "Başkanımız ve hocamız, seçimin hemen ardından bir araya geldi. Hocamız, Galatasaray'ın efsane isimlerinden birisi olarak göreve başladı. Hocamız boş mukaveleye imza atıp yönetimimize verdi. Biz de hakkaniyet iklimini egemen kılmak istedik. Kamuoyunda 3 milyon Euro, 35-40 milyon TL'ler konuşuluyor. Bunlar gerçek olmayan rakamlar. Biz hocamızla TL üzerinden anlaşma yaptık. Hocamız önceki dönemde yıllık 18 milyon TL alıyordu, yani 2 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Sözleşme imzaladığımız dönemde 2 milyon Euro, 21 milyon TL'ye denk geliyordu ve biz de bir artış yapmadan bu rakam üzerinden imzamızı attık. Euro üzerinden bir zam yapmadık ama kur farkından dolayı 18 milyon TL'lik rakam, 21 milyon TL oldu" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş maçında hakkımız yendi"

Beşiktaş maçının ardından Remzi Sanver'in Beşiktaş'ın haklı bir galibiyet aldığını ifade etmesinin hatırlatılması üzerine konuşan Rezan Epözdemir, "Golden önce Nelsson'a yapılan ve bana göre net kart gerektiren bir hareket var. Bu benim kişisel görüşüm. Beşiktaşlı oyuncunun en az 3 kez kırmızı kart görmesi lazım. Taylan'ın ayağına basılıyor, Kerem'e dirsek atılıyor, Nelsson'a dirsek atılıyor. Penaltı atışında çizgi ihlali var. Statta 35-36 bin kişi vardı. Nihat Özdemir'in de bu konuyla ilgili açıklaması oldu zaten. Ben hakem hatalarının sonuca etki ettiğini düşünüyorum ve Beşiktaş'ın galibiyetinin haklı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Remzi Sanver'e katılmıyorum. Kendisi bizim birlikte çalıştığımız önemli bir isimdir. Bu ifadeyi kullandı ama bütününde olumlu bir açıklama yaptı. Haklı galibiyet konusunda ben kendisine katılmıyorum. Galibiyetin haklı olmadığını, hakem hatalarının sonuca etki ettiğini düşünüyorum. Bütün bu sürecin de takipçisi olacağız. Bunun dışında objektif olmayan ve amigo gibi davranan yorumcular var. Bir şarkıcı çıkıyor, edep yoksunu şekilde Galatasaray'a saldırıyor. Bütün bunları tarihe not düşüyoruz. Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, aynı zamanda kültür ve eğitim kurumudur. Galatasaray'ın içinde farklı düşünceler olabilir, bu da kulübün demokratik olduğunu gösterir. Türk sporundaki bu çarpık sistemin düzelmesi için gösterdiğimiz gayret, çaba sonuna kadar devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı.

Rezan Epözdemir: Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi -2-
Rezan Epözdemir: Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi -2-
Rezan Epözdemir: Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi -2-
Rezan Epözdemir: Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi -2-
Rezan Epözdemir: Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi -2-

Pakistan, Saldırı, Polis, Bomba, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rezan Epözdemir: 'Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi' -2- - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rezan Epözdemir: "Beşiktaş maçında bizim hakkımız yendi" -2- - Son Dakika
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