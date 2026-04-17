Palut: Fenerbahçe Maçı Zor Olacak
Palut: Fenerbahçe Maçı Zor Olacak

17.04.2026 23:51
Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Antalyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe maçı için uyardı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor maçının ardından galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin ise Palut, "Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Puanlara ihtiyacımız hala devam ediyordu. Bu ciddiyeti göstermemiz gerekiyordu. Antalyaspor'un da maçtan önce şiddetle puana ihtiyacı vardı ve bu anlamda çok kritik bir karşılaşmaya çıktık. Puan olarak biraz rahatlamanın bizi bir iki adım geri çeker mi diye açıkçası korkuyordum. Bunu aşabilmek için kendini göstermek isteyen oyuncularımı bu maçta kullanmak istedim" dedi.

"Maçın en net pozisyonlarını yakalayan takım bizdik"

"Maçı başından sonuna kadar disiplinle oynayan bir Konyaspor vardı" diyerek sözlerini sürdüren Palut, "Taktik disipline de bağlı kalan bir takım vardı. Dönem dönem Antalyaspor'un çok adamla ceza sahamızı zorladığı, karamboller oluşturduğu pozisyonlar, şutlar mutlaka oldu ama genel manada maçın en net pozisyonlarını yakalayan takım bizdik" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada ofsayttan iptal edilen golün kendileri için kırılma noktası olduğunu aktaran Palut, "İkinci yarı Antalyaspor biraz daha baskıyla başladığını ancak 1-0'dan sonra büyük alanlar ve pozisyonlar bulduk. Son anda skoru arttırabildik. Oyuncularımı her şeyden önce 90 oyun disiplinlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yarışın ne kadar zor psikolojik anlamda yıpratıcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Maçın zor bir maç olacağını düşünüyordum. Bugün bizim için aslı olan 3 puan ve ligde kendimizi rahat bir pozisyona taşımamız oldu" diye konuştu.

"Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil"

Kupa maçına da değinen Palut, "Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil. Onlar da çetin bir şampiyonluk yarışında. Sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Büyük cümleler kurmak istemiyorum. Nereden bakarsanız bakın zor bir maç olacak. Takımımızı kalan kısa zamanda en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Taraftarımızı stada gelip son dakikaya kadar desteklesinler bizi. Çünkü çok kaliteli oyuncuların olduğu bir takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:28
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
