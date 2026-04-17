Palut: Fenerbahçe Maçı Zor Olacak

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor maçının ardından galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin ise Palut, "Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Puanlara ihtiyacımız hala devam ediyordu. Bu ciddiyeti göstermemiz gerekiyordu. Antalyaspor'un da maçtan önce şiddetle puana ihtiyacı vardı ve bu anlamda çok kritik bir karşılaşmaya çıktık. Puan olarak biraz rahatlamanın bizi bir iki adım geri çeker mi diye açıkçası korkuyordum. Bunu aşabilmek için kendini göstermek isteyen oyuncularımı bu maçta kullanmak istedim" dedi.

"Maçın en net pozisyonlarını yakalayan takım bizdik"

"Maçı başından sonuna kadar disiplinle oynayan bir Konyaspor vardı" diyerek sözlerini sürdüren Palut, "Taktik disipline de bağlı kalan bir takım vardı. Dönem dönem Antalyaspor'un çok adamla ceza sahamızı zorladığı, karamboller oluşturduğu pozisyonlar, şutlar mutlaka oldu ama genel manada maçın en net pozisyonlarını yakalayan takım bizdik" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada ofsayttan iptal edilen golün kendileri için kırılma noktası olduğunu aktaran Palut, "İkinci yarı Antalyaspor biraz daha baskıyla başladığını ancak 1-0'dan sonra büyük alanlar ve pozisyonlar bulduk. Son anda skoru arttırabildik. Oyuncularımı her şeyden önce 90 oyun disiplinlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yarışın ne kadar zor psikolojik anlamda yıpratıcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Maçın zor bir maç olacağını düşünüyordum. Bugün bizim için aslı olan 3 puan ve ligde kendimizi rahat bir pozisyona taşımamız oldu" diye konuştu.

"Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil"

Kupa maçına da değinen Palut, "Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil. Onlar da çetin bir şampiyonluk yarışında. Sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Büyük cümleler kurmak istemiyorum. Nereden bakarsanız bakın zor bir maç olacak. Takımımızı kalan kısa zamanda en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Taraftarımızı stada gelip son dakikaya kadar desteklesinler bizi. Çünkü çok kaliteli oyuncuların olduğu bir takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA