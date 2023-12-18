Pamukkale Satranç Salonu\'nda Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

Pamukkale Satranç Salonu'nda yapılan Satranç 13-18 Yaş Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları sonunda düzenlenen törenle şampiyonlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği'nin organize ettiği 13-18 Yaş Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Müsabakaları, 15-17 Aralık tarihleri arasında Pamukkale Satranç Salonu'nda gerçekleşti. 74 sporcunun hamle yaptığı ve üç gün süren şampiyona, farklı yaş kategorilerinde çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonanın son gününde de, müsabakalarda yarışan sporcuların ailelerine yönelik, Yaşam Koçu Seher Kayhan tarafından 'Sporcu-Veli İlişkileri ve Sporda Stres Yönetimi' semineri gerçekleşti. İnteraktif şekilde yapılan seminerle, Denizli'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek sporcuların müsabakalara en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor.

Pamukkale Satranç Salonunda üç gün süren müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. 13-18 Yaş arası kategorilerde gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren sporcular, Denizli'yi Satranç Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

13-18 yaş Kızlar kategorilerinde Mina Hanife Özgören, Eliz Çağıl Bay, Ela Sanlı, Beril Gümüş, Ecrin Çamcı, Haticesu Koyuncu şampiyon olurken, 13-18 Yaş Genel kategorilerinde Ege Çoban, Osman Geren, Ali Batuhan Bıyıksız, İbrahim Bilir, Ali Tütüncü, Erdoğan Acar şampiyon oldu. - DENİZLİ