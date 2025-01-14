Para Yüzücü Salih'in Olimpiyat Hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Para Yüzücü Salih'in Olimpiyat Hayali

Para Yüzücü Salih\'in Olimpiyat Hayali

Doğuştan engelli 14 yaşındaki Salih Karadağ, 2028 Olimpiyatları için sıkı antrenman yapıyor.

14.01.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuştan elleri ve ayakları olmayan 14 yaşındaki para yüzücü Salih Karadağ, milli takım hayali için kulaç atıyor.

Engelinden dolayı vücudunun hareketsiz kalmasıyla spora yönelme ihtiyacı duyan Salih, 2021 yılında yüzmeye başladı. Konya, Bolu ve Trabzon'da katıldığı yarışlarda çeşitli dereceler elde eden genç sporcu, Gaziantep'te 30 Aralık'ta düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Vize Yarışması'nda 100 metre ve 200 metre serbest kategoride şampiyonluk kazandı.

Elde ettiği başarılarla milli takım seçmelerine katılarak aday listesine alınan Karadağ, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Furkan Kızılkaya ile haftanın 6 günü antrenman yaparak milli takım hazırlıklarını sürdürüyor.

"2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılabilmeyi çok istiyorum"

Para yüzücü Salih Karadağ, AA muhabirine, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılabilmek için disiplinli bir şekilde çalıştığını söyledi.

Antrenmanlarını Yenikent Olimpik Yüzme Havuzunda sürdürdüğünü aktaran Karadağ, "Son dönemde antrenmanlarımı artırdık. Günde en az 2 saat yüzüyorum. Haftalık 12 saatlik antrenman sürecim oluyor. Programı Furkan hocam ile derslerime göre hazırlıyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılabilmeyi çok istiyorum. Los Angeles'ta kürsüde ben de olmak istiyorum." diye konuştu.

Salih Karadağ, ulusal başarılarını uluslararası yarışlara taşımayı hedeflediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"2022'de Konya'da 5-7 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde 100 metre kurbağalama S5 kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldum. Ayrıca 50 metre serbest stilde ikinci, 100 ve 200 metre serbest stilde ise üçüncü oldum. Gaziantep'te düzenlenen yarışta ise hem 100 hem de 200 metre serbest stillerinde birincilik elde ettim. Katıldığım her yarışta bir derece ve madalya kazandım. Ulusal başarılarımın aynısını uluslararası yarışlarda da elde etmek istiyorum." dedi.

Yüzmenin psikolojik olarak kendisini rahatlattığını dile getiren Karadağ, "Yüzme benim için stres atma aracı. Yarış esnasında her şeyi unutarak sadece hedefime odaklanıyorum. Okuldan çıkıp direkt yüzmeye geliyorum, spor ve derslerim arasındaki dengeyi kumayı başardım." ifadesini kullandı.

"Milli takım hedefimiz var"

Antrenör Furkan Kızılkaya ise Salih Karadağ'ın, kısa zamanda güzel başarılar elde etmesinden ve hırslı bir sporcu olmasından gurur duyduğunu belirtti.

Salih ile çalışmalarının tempolu devam ettiğini vurgulayan Kızılkaya, "Milli takım hedefimiz var. İnşallah milli takıma girip, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Salih'in yüzme sporuna geç başlamasına rağmen profesyonelleştiğini aktaran Kızılkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antrenmanlarımızı bazen çift yaptığımız da oluyor. Vücut geliştirme antrenmanları ve yüzme şeklinde çalışıyoruz, bunu yıl içinde programlıyoruz. Programlarımızın Salih'in gelişmesine katkısı oldu. Bu spora geç başlamasına rağmen çok hırslı bir sporcu olduğu için kısa zamanda ilerledi."

Kaynak: AA

Los Angeles, Milli Takım, Engelliler, Karadağ, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Yüzücü Salih'in Olimpiyat Hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:43:19. #1.13#
SON DAKİKA: Para Yüzücü Salih'in Olimpiyat Hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.