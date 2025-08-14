Parkur sporcusu Doruk Aydın, İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada "Parkur branşı gençler kategorisi sporcumuz Doruk Aydın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." denildi.
Federasyondan alınan bilgiye göre 17 yaşındaki Doruk, İstanbul'un Silivri ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.
Son Dakika › Spor › Parkur Sporcusu Doruk Aydın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?