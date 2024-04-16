Penaltı var mı yok mu? Ünlü yorumcular Alanyaspor-Galatasaaray maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti

Spartali Hocca null:

Ali Koça Erden Timur kaç seferdir yabancı hakem getirelim son 5 yılı incelesinler biz her şeye kabuluz demesine rağmen bir kere ağzını açamadı . Magdem fenerin hakkı bu kadar yendi bir kere Erden Timura tamam hakemler incelesin diyemedi. Neden? Çünkü şuan biliyor ki kendi zararlı çıkıyor. Peki neden hep sürekli FB nin hakkı yeniyor diyor sürekli? Sadece algı yaratmak istiyor federasyon ve hakemler üzerinde... Bu efecanin pozisyonunu haber yapmaya gerek yok. Adam daha ayağı değmeden atma pozisyonuna geçti direk nasıl oluyorsa

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