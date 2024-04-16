Penaltı var mı yok mu? Ünlü yorumcular Alanyaspor-Galatasaaray maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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Penaltı var mı yok mu? Ünlü yorumcular Alanyaspor-Galatasaaray maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelede en çok konuşulan pozisyonlar Trio ekibi tarafından yorumlandı. Ünlü yorumcular Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, Alanyaspor'un Efecan Karaca ile beklediği penaltıda devam kararını doğru bulduklarını belirtti.

16.04.2024 11:04  Güncelleme: 11:56
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Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanayaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelede en çok konuşulan pozisyonlar Trio ekibi, tarafından yorumlandı.

ÜNLÜ YORUMCULAR "PENALTI YOK" DEDİ

Alanyaspor'un Efecan Karaca ile beklediği penaltıda devam kararı doğru mu? Sorusunu yanıtlayan ünlü yorumculardan Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, hakemin devam kararını doğru bulduklarını belirtti. Çoban, Karaca'nın hareketinin hakemi aldatmaya yönelik olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ünlü yorumcuların görüşleri şöyle;

  • Bülent Yıldırım: Penaltı yok, devam kararı doğru.
  • Bahattin Duran: Burada penaltı olmadığını düşünüyorum.
  • Deniz Çoban: Bu pozisyonda hakemi aldatmaya yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum.

İşte o pozisyon;

Penaltı var mı yok mu? Ünlü yorumcular Alanyaspor-Galatasaaray maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS
Penaltı var mı yok mu? Ünlü yorumcular Alanyaspor-Galatasaaray maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS
Penaltı var mı yok mu? Ünlü yorumcular Alanyaspor-Galatasaaray maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti
Görüntü: beIN SPORTS
Penaltı var mı yok mu? Ünlü yorumcular Alanyaspor-Galatasaaray maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti

Bülent Yıldırım, Efecan Karaca, Deniz Çoban, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı var mı yok mu? Ünlü yorumcular Alanyaspor-Galatasaaray maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Vahap Kirkor: Net penaltı. Gs li oyuncunun topa müdahale şansı yok ve ondan sonra yaptığı hareket tamamen oyuncuyu bozmak düşürmek amaçlı. Dünyanın her yerinde penaltı. 41 116 Yanıtla güngör SAĞ: dünyanın her yerinde penaltıymışya canım fenerlicim var'daki hakem yabancı hakem demekki dünyanın her yerinde penaltı değilmiş kapak 1 sıvada hava yapmasın gaz yapıyo size:)) 66 16 güngör SAĞ: arada gazınızı ali koç alııyo da kapakta hava olunca yineliyo aha bu varı siz istediniz aha size yabancı hakem hem kuzum sen bırak bizim maçımızı takip etmeyi piskolejyanız bozuluyo sizin iyi düşün güzel düşün kurdu kuşu düşün böceği düşün kanaryayı düşün geçmiş olympiakos maçını düşüüün gelecek olympiakos maçını düşün hemi sen yorma o var'daki yabancı hakemi unutan aklını bak bizim maçı düşünmekten köyferans maçını sıkıntıya sokuyorsunuz he güzel gardaşım hadi bakem kanarya tüylerin lüle lüle hadi fenerim sen köyferansa 32 11 zafer koc: Net hakemi aldatmaya yönelik hareket. 28 7
  • Spartali Hocca null: Ali Koça Erden Timur kaç seferdir yabancı hakem getirelim son 5 yılı incelesinler biz her şeye kabuluz demesine rağmen bir kere ağzını açamadı . Magdem fenerin hakkı bu kadar yendi bir kere Erden Timura tamam hakemler incelesin diyemedi. Neden? Çünkü şuan biliyor ki kendi zararlı çıkıyor. Peki neden hep sürekli FB nin hakkı yeniyor diyor sürekli? Sadece algı yaratmak istiyor federasyon ve hakemler üzerinde... Bu efecanin pozisyonunu haber yapmaya gerek yok. Adam daha ayağı değmeden atma pozisyonuna geçti direk nasıl oluyorsa 60 24 Yanıtla Ali Arslan: Spartalı nerde yaşıyorsun, Ali Koç sürekli yabancı hakem vurgusu yaptı hatta bununla yetinmeyip süper kupa maçını bile boykot etti yuh ya pes arkadaş ya kardeşim ne iciyorsunuz size böyle herşeyi unutturuyor,o içtiğiniz dertleride unutturuyorsa süper ama gerçekleri unutturuyorsa vah halimize,TFF istifa dersiniz hadi imza topluyoruz yok TFF kalsın,yabancı hakem teklifimizi kabul edersiniz tmm gelecek haydaa yok Türk hakemleri daha iyi der Okan hocanız, Türkiye biliyor neden böyle kivirdiginizi. 0 0
  • Şükrü null: fener ağlama 33 19 Yanıtla melih eryalcin: Ne kadar çocukça yorumlar bunlar. ilkokulda yapardık bunları 10 12 Ali Arslan: Şükrü, Fenerbahçe ağlamaz ağlatır 6 - 0 0 0
  • TOLGA ALCAN: dıyelım kı penaltı yanı ha 7 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Penaltı var mı yok mu? Ünlü yorumcular Alanyaspor-Galatasaaray maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti - Son Dakika
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