Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları - Son Dakika
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Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları

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Trendyol Süper Lig'de sona eren 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı. 2-2 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında ev sahibi takım, 87. dakikada penaltı kazandı. Tartışmalara neden olan ve skoru belirleyen bu penaltı, gün boyunca gündemden düşmedi. İşte o pozisyonda hakemler arasında konuşulanlar...

23.04.2024 20:37  Güncelleme: 21:05
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. 2-2 beraberlikle tamamlanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında ev sahibi takımın 87. dakikada kazandığı penaltı maçın ardından uzun süre tartışıldı ve gündemden hiç düşmedi. Söz konusu pozisyonda hakemlerin neler konuştuğu da ortaya çıktı.

İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltının VAR kayıtları;

VAR: Benjamin konuşuyor. Kalecinin net bir teması var. Net bir temas var. Kalecinin hücum oyuncusunun ayağına net bir temas var şut çektikten sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.

Cihan Aydın: Sahada inceleme mi?

VAR: Sahada inceleme

Cihan Aydın: Geliyorum incelemeye.

AVAR: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyorum potansiyel bir penaltı için.

Cihan Aydın: Benjamin izliyorum.

VAR: Cihan oradaysan duraklaştılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.

Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.

VAR: Kalecinin teması tamam. Tamam şimdi sana pozisyonun tekrarını gösteceğiz.

Cihan Aydın: Tamam. Normal hızda istiyorum.

VAR: Bu.

Cihan Aydın: Tamam.

VAR: Bu yavaş çekim.

Cihan Aydın: Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahele. Penaltı ve sarı kart veriyorum.

VAR: Evet, onaylıyorum.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

Penaltı pozisyonu;

Penaltıda hakemler ne konuştu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
GÖRÜNTÜ BEINSPORTS
Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları

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Son Dakika Spor Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • samet dönmez: Bu hakemlerle ülke futbolu bir yere varmaz yorumcular ve eski türk hakemleri net penaltı yok derken bunlar pen altı vermeye yer aramışlar resmen 30 22 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: Bu pozisyon penaltıdır boş yapmayın 18 28 Yanıtla
  • talat cingöz: var hakemi GS üniversitesinden mezun olmuş 28 17 Yanıtla RECEP null: iyi bak nere Fenerbahçe üniv. mezunu 1 4
  • mustafa sagdic: fenerbahceli degilim. lakin su pozisyona peanlti veriliyorsa. ulke futbolu neden bu halde diye sormaya gerek yok 13 7 Yanıtla
  • Mehmet Başanbaş: Türk hakem istemiyoruz diyorlar.. Yabancı hakem geliyor oda penaltı diyor.. Sonra Türk hakemleri penaltı değil diyorlar... Anlaşılan uzaydan hakem istiyorlar:)) dünyada hakeminiz kalmamış 5 8 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: yabancı hakemin Türk hakemden farkı renk gözetmiyor. Ama o da aynı hataları yapabiliyor. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları - Son Dakika
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