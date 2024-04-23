Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. 2-2 beraberlikle tamamlanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında ev sahibi takımın 87. dakikada kazandığı penaltı maçın ardından uzun süre tartışıldı ve gündemden hiç düşmedi. Söz konusu pozisyonda hakemlerin neler konuştuğu da ortaya çıktı.

İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltının VAR kayıtları;

VAR: Benjamin konuşuyor. Kalecinin net bir teması var. Net bir temas var. Kalecinin hücum oyuncusunun ayağına net bir temas var şut çektikten sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.

Cihan Aydın: Sahada inceleme mi?

VAR: Sahada inceleme

Cihan Aydın: Geliyorum incelemeye.

AVAR: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyorum potansiyel bir penaltı için.

Cihan Aydın: Benjamin izliyorum.

VAR: Cihan oradaysan duraklaştılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.

Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.

VAR: Kalecinin teması tamam. Tamam şimdi sana pozisyonun tekrarını gösteceğiz.

Cihan Aydın: Tamam. Normal hızda istiyorum.

VAR: Bu.

Cihan Aydın: Tamam.

VAR: Bu yavaş çekim.

Cihan Aydın: Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahele. Penaltı ve sarı kart veriyorum.

VAR: Evet, onaylıyorum.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

Penaltı pozisyonu;