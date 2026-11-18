Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, kırmızı-beyazlı kulübün teklifini kabul etmesinde uzun vadeli yapılanma planının etkili olduğunu belirterek, takımı iyi yerlere taşıyacaklarını söyledi. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiği için mutlu olduğunu ifade eden Şahin, "Sergen hocanın hedeflerinden biri milli takımdı" dedi.

Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, teknik direktörlük kariyeri, Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'ndaki yeni görevi, birlikte Beşiktaş'ta yaşadıkları şampiyonluk, Hatayspor'daki görev süreci ve Pendikspor'daki hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sergen Yalçın ile 12 yıl birlikte çalıştık"

Sergen Yalçın ile hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta takım arkadaşı olduklarını aktaran Şahin, daha sonra uzun yıllar teknik ekipte birlikte görev yaptıklarını söyledi. Murat Şahin, "Futbolculuk hayatımı bitirdikten sonra Eyüpspor'da teknik direktör olarak başladım. 1 sene orada çalıştıktan sonra Sergen hoca, Gaziantepspor'la ilgili bir teklif aldığını ve kendisiyle çalışıp, çalışmayacağımı sordu. Ben de seve seve çalışacağımı söyledim. Böyle bir başlangıç oldu. 10-12 yıl gibi uzun bir süre birlikte çalıştık. Gittiğimiz kulüplerde, Anadolu takımlarında hedeflerine göre iyi başarılar yakaladık. Son olarak Beşiktaş'ta da güzel bir hikaye yazdık. Pandemi döneminde takımımızla önemli bir başarı elde ederek, 2 kupa kazandık. 3. kupa da diğer seneye aktarıldığı için aslında 3 kupa kazandık diyebiliriz. Sergen hoca ile çalıştığım dönemde ondan ciddi şeyler öğrendim. Şimdi o bir yolda, ben bir yoldayım. İnşallah ikimiz de başarılı oluruz" diye konuştu.

"Sergen hocanın hedeflerinden biri milli takımdı"

Sergen Yalçın'ın, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Şahin, "Sergen hocanın hedeflerinden biri milli takımdı. Bu hedefine ulaştığı için onun adına mutluyum. Ancak ülkemizde çok çabuk kararlar veriyoruz. 2 maçta 2 galibiyet alsanız antrenörünüzü başka bir yere koyuyorsunuz. Biraz uzun vadeli yatırım yapamıyoruz. Sadece antrenörler değil, kulüp yapılarının da uzun vadeli planlara geçebilmesi gerekiyor. Biz şu anda işin daha çok tüketici tarafındayız. Bu da sürdürülebilir bir yapıyla başarıya ulaşmamızı mümkün kılmıyor. En ufak kötü gidişte her şeyi yerle bir ediyor ve yeniden yapılanmaya gidiyoruz. Dünya futbolunda söz sahibi olabilmemiz için günlük başarılar yerine geleceğe yatırım yapmamız gerekiyor. Bunun için de bütün futbol paydaşlarının bir araya gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın şampiyonluğunda kırılma maçı Konyaspor karşılaşmasıydı"

2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunda teknik ekipte görev alan Murat Şahin, pandemi şartlarının sezonu daha özel hale getirdiğini belirtti. Şahin, "O sezon pandemi nedeniyle ciddi zorluklar yaşadık. Haftada 3 kere test olduğumuz, zaman zaman ligin durduğu, oyuncularla gruplar halinde antrenman yaptığımız bir dönemdi. Büyük kulüplerin en önemli güçlerinden biri taraftarlarıdır ancak seyircimizle buluşamadık. Çok geniş bir kadromuz da yoktu. Buna rağmen hem oyun hem de karakter anlamında çok güçlü bir oyuncu grubuna sahiptik. Güzel ve unutulmayacak bir şampiyonluktu. Kırılma maçlarından biri sorulursa aklıma Konyaspor karşılaşması geliyor. N'Sakala'nın erken dakikalarda kırmızı kart gördüğü maçı kazandık. O karşılaşmadan sonra takımın birlikteliği daha üst seviyeye çıktı. Şampiyonluk sadece Hatayspor'a 7 gol attığımız maçla ilgili değildi. Oraya gelene kadar yaşanan çok önemli bir süreç vardı" dedi.

Şampiyonluğun geldiği Göztepe maçının psikolojik açıdan çok zor geçtiğini de anlatan Şahin, "1 sezon boyunca oynadığınız ligi tek 1 maçta kazanma veya kaybetme durumuna geliyorsunuz. Maç saatinin gelmesini bekliyorsunuz, zaman geçmiyor gibi hissediyorsunuz. Hem kazanmanız hem de diğer karşılaşmayı takip etmeniz gerekiyordu. Bütün sezonun emeğinin son maça kalması çok farklı bir psikoloji. Bunu anlatmak gerçekten zor" şeklinde konuştu.

"Hatayspor, benim ve ekibim adına çok önemli bir tecrübe oldu"

Hatayspor'da görev yaptığı dönemin kendisi ve ekibi adına önemli bir tecrübe olduğunu dile getiren Murat Şahin, 6 Şubat depremlerinin ardından takımın yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Hatayspor'a gittiğimizde kulüp büyük bir depremden çıkmıştı. Fiziki şartlar çok uygun değildi. Mersin'de çalışıyorduk ve şehirle aramızda 4-4,5 saatlik bir yol vardı. Buna rağmen iyi işler yaptığımızı, iyi oyunlar oynadığımızı ve genç oyuncuları Türk futboluna kazandırdığımızı düşünüyorum. Depremden sonra çok ciddi travmalar atlatmış bir oyuncu grubuyla çalıştık. Yıkılan binalardan çıkmış 4-5 oyuncumuz vardı. Bu oyuncuların hayatlarına devam edebilmesi ve futbolun içerisinde kalabilmesi önemliydi. Bireysel konuşmalarımızda onların psikolojik durumlarının üzerine çok eğildik. Gerçekten zor bir ortamdı. Ancak oyuncularımız da ellerinden geleni yaptı. Hatayspor, benim ve ekibim adına çok önemli bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

Hatayspor döneminde Fenerbahçe'yi 4-2, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ettiklerini ve Trabzonspor'u da deplasmanda yendiklerini hatırlatan Şahin, teknik direktörlerin yaptığı çalışmaların büyük bölümünün dışarıya yansımadığını belirtti. Şahin, "İçeride yaşadıklarımızın dışarıya yansıması yüzde 20-30'u geçmez. Kimsenin bilmediği yüzde 70'lik bir bölüm var. Her kulübün kendine göre işleyişi ve sorunları bulunuyor. Oyuncu gruplarının psikolojileri farklı. Biz burada 25-30 kişiyle uğraşıyoruz. Teknik direktörlük sadece 11 oyuncu yazıp, sahaya çıkarmak değil. Elbette bizlerin de hataları oluyor. Ancak antrenörlerin çok çabuk eleştirilmesini doğru bulmuyorum. İşlerini yapabilmeleri için zamana ihtiyaçları var" değerlendirmesinde bulundu.

"Pendikspor'u iyi yerlere getireceğiz"

Pendikspor'dan gelen teklifi kabul etmesinde kulübün uzun vadeli yapılanma planının etkili olduğunu ifade eden Murat Şahin, takımda genç ve potansiyelli oyuncuların bulunmasının da kararında önemli rol oynadığını söyleyerek, "Pendikspor'dan teklif gelince başkanımız ve yöneticilerimizle birkaç toplantı yaptık. Uzun vadeli yapılanmayla ilgili güzel şeyler anlatıldı. Pendikspor'un genç, potansiyelli ve tecrübeli oyuncularla birlikte güzel bir kadrosu var. Burada geliştirebileceğimiz ve Türk futboluna kazandırabileceğimiz ciddi genç oyuncular bulunuyor. Takıma gelmemdeki sebeplerden biri de buydu. Bir şeyler katmak, dokunuşlar yapmak istiyorsunuz. Oyuncuyu geliştirebilirseniz takım da gelişir. Bu nedenle hem oyun hem oyuncu anlamında gelişim için çalışıyoruz. Pendikspor'un güzel bir tesisleşme planı var. Sürdürülebilir bir yapı oluşturmak isteyen başkanımız ve yönetimimiz bulunuyor. Biz de bu yapılanmaya katkı sağlayabilirsek kulübü daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Devre arasına kadar oynayacağımız 5 maçtan maksimum puanı alıp, ikinci yarının planlamasını yapacağız. Kolay bir iş değil, zamana ihtiyacımız var. Ancak hem benim hem de ekibimin bunu başaracak kapasitesi var. Bu birlikteliği koruyabilir ve geliştirebilirsek Pendikspor'u iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.

"İlk hedef Pendikspor'un başarısı"

Sezon sonu hedefleri ve Süper Lig'e yükselme ihtimali hakkında da konuşan Şahin, önceliklerinin mevcut konumdan bir an önce uzaklaşmak olduğunu vurguladı. Murat Şahin, "Her takım bir üst lige çıkmak ister ancak bunun için belli kriterlerin oluşması gerekiyor. Şu an kurulmuş bir takıma geldik. Öncelikle elimizdeki oyuncu grubuyla önümüzdeki 5 maçı tamamlayıp alacağımız puanlara ve oyuncularımızın performanslarına göre ikinci yarının planını yapmak istiyoruz. Bu sonuçlar ve oynayacağımız oyun, ikinci yarıda koyacağımız hedefi doğrudan etkileyecek. İlk hedef her ne olursa olsun Pendikspor'un başarısıdır. Öncelikle takımımızı bulunduğu yerden çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra diğer planlara geçeceğiz" dedi.

"Teknik direktörün kendisine katkı sağlayacak bir ekip kurması gerekiyor"

Sergen Yalçın ile uzun yıllar yardımcı antrenör olarak çalışmasının kendi teknik ekibini oluştururken önemli katkı sağladığını belirten Şahin, "Yardımcı antrenörlük yaptığım için işin detaylarını, nerelerde nelerin gerektiğini daha iyi biliyordum. Her teknik direktörün karakteri ve çalışma şekli farklı. Bizim de bizi geliştirebilecek, bize bir şeyler sunabilecek insanlarla çalışmamız gerekiyor. İki gözünüz var, yanınıza 7 kişi daha koyuyorsunuz ve 14 gözle daha çalışıyorsunuz. En önemlisi teknik direktörün anlaşabileceği ve kendisine katkı sağlayabilecek bir ekip kurması. Aksi halde ekip kurmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

"Antrenörlere çalıştıkları sürece destek olunmalı"

Türk futbolunda teknik direktörlerin çok hızlı eleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Murat Şahin, antrenörlere görev yaptıkları süre boyunca destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu iş çok hızlı sonuç alabileceğiniz bir iş değil. Süreç gerekiyor ve o süreci doğru yönetebilmeniz lazım. Yönetim, teknik ekip, futbolcu grubu ve taraftar bir bütündür. Bütün antrenörlere belli bir zaman tanınması gerektiğini düşünüyorum. Zaten yapamayacağını düşünen antrenör bir noktadan sonra bırakıyor. İnsanların nelerle uğraştığını bilerek daha geliştirici yorumlar yapılması gerekiyor. Antrenörlüğümüzü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz, beğenmediğiniz zaman zaten sonucunu biz ödüyoruz. Ancak çalıştığımız sürece destek olmak her antrenör için en önemli şeylerden bir tanesi" dedi.