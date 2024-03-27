Vitor Pereira\'dan yıllar sonra gelen Arda Güler itirafı

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Bir dönemler Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapan ve şu anda Suudi Arabistan'da Al Shabab'ı çalıştıran Portekizli antrenör Vitor Pereira futbol hakkındaki tutkusunu ve Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Arda Güler hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"FUTBOL UYUŞTURUCU GİBİ"

Futbola olan tutkusunu dile getiren Pereira, "Futbol benim için bir uyuşturucu gibi, her gün ona ihtiyacım var" dedi.

"MADRİD'DE BİR DÖNEME DAMGA VURACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK"

Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili gelen soruya yanıt veren 55 yaşındaki teknik adam, "Arda Güler 16 yaşındayken birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum bir çocuk. Küçük bir çocuktu, bugün bile bir çocuğun yüzüne sahip. Muazzam potansiyele sahip başka oyuncular gibi onun da kendisini diğerlerinden ayıran bir özelliği var, o da yetenek ve kişilik. Madrid'de bir döneme damga vuracağından hiç şüphem yok" dedi.

"ARABİSTAN'DA FENERBAHÇE GİBİ BİR BASKI HİSSETMİYORSUNUZ"

Farklı ülkelerde çalışmasına değinen Portekizli teknik adam, "Bugün daha donanımlı bir teknik direktörüm. Bana göre, çalıştıkları bağlamları anlayanların başarılı olma olasılığı daha yüksek. İçinde bulunduğunuz ligin kültürel ve spesifik özelliklerini hızlı bir şekilde anlarsanız, diğerlerini sizi takip etmeye ve kazanmaya ikna etme şansınız da o kadar artar. Çalışmalarımı büyük bir Avrupa kulübü olan Porto'da yaptım. Her zaman kazanmak için çalıştım. Kazanmak ve baskıyla başa çıkmak için sekiz yıl oradaydım. Arabistan'da futbolu seviyorum ama Porto, Fenerbahçe ya da Olympiakos'daki gibi bir baskı hissetmiyorsunuz. Yine de tutkuyu hissedebiliyorum. Benim yakıtım, tutku. Bunu hissetmeye ihtiyacım var. Bu yüzden kariyer kararlarım neredeyse hep bu tür bağlamlara dayanıyor. Ben futbolu böyle yaşıyorum. İçimde kelebekler uçuştuğunu hissettiğim anda çok mutlu oluyorum ve en iyimi ortaya koymak için ihtiyacım olan enerji bu" cevabını verdi.