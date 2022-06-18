Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı - Son Dakika
Üye Girişi

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı

18.06.2022 12:02

Otomobil sporlarında Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi önünde başladı.

Otomobil sporlarında Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi önünde başladı.

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağının startını Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar verdi.

Acar, heyecanın başladığını belirterek, tüm yarışmacılara başarılar diledi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleştireceği organizasyonda, 5 ayrı kategoride 31 araç ve 62 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününde ekipler, Demirciören'de belirlenen 10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçecek.

Ekipler, yarın yeniden direksiyon başına geçerek 4,5 kilometre uzunluğundaki seyirci etabında yarışacak.

Organizasyon, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

YORUMLAR
500
Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 14:59:49. #1.12#
SON DAKİKA: Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement