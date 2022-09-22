PFDK ceza yağdırdı

9- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu RECEP UÇAR'ın, 17.09.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı

Kaynak: DHA

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