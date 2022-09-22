PFDK ceza yağdırdı - Son Dakika
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PFDK ceza yağdırdı

22.09.2022 18:25
PFDK ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 40 bin TL, Galatasaray'a 168 bin TL, Trabzonspor'a 56 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 14 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 40 bin TL, Galatasaray'a 168 bin TL, Trabzonspor'a 56 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 14 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararların tamamı şu şekilde:

"1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 18.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 17.09.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 317 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,3- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SONER AYDOĞDU'nun, 17.09.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SHOYA NAKAJIMA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 17.09.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.09.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY TRİBÜNÜ 120, DOĞU TRİBÜNÜ 114 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 18.09.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.09.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,8- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu MAHMUT TEKDEMİR'in, 18.09.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu RECEP UÇAR'ın, 17.09.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."


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Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK ceza yağdırdı - Son Dakika

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