PFDK, Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil 6 kulübe ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası aralarında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da bulunduğu 6 kulübe tribün ve para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, PFDK'dan alınan kararlar şöyle:
"Konyaspor Kulübünün, 03.04.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribünü C ve Doğu Alt Tribünü C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 7/8. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/9. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Trabzonspor'un 03.04.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünü Kuzey Üst B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Beşiktaş'ın, 04.04.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün Kuzey Üst E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 02.04.2024 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası Alt Tribün F ve G bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Fenerbahçe'nin, 03.04.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Kuzey Tribün C-E ve Spor Toto Tribün D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 160 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Antalyaspor Kulübü'nün, 02.04.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor - MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt Tribünü B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › PFDK, Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil 6 kulübe ceza verdi - Son Dakika
Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan 'Söz Ver Projesi', Bayram öncesi otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında yolculara çeşitli hediyeler verilerek farkındalık oluşturulacak.
IŞİD’in tehditleri sonrası bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında güvenlik önlemleri ciddi oranda artırılıyor.
IŞİD yanlısı yayın organları, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik saldırı çağrısı yaptı. UEFA, Madrid, Paris ve Londra'da oynanacak maçlara yönelik tehditlerden haberdar olduğunu duyurdu. Fransa ve İspanya'da içişleri bakanları da önlemlerin artırıldığını açıkladı. Tüm maçların gerekli güvenlik önlemleri dahilinde planlandığı belirtildi.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası Adıyaman'da düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çelenk sunum töreni ve bilgilendirme faaliyetleriyle kutlamalar devam etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?